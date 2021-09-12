日本防衛省在其南部島嶼附近水域發現一艘潛艇，因鄰近有中國軍艦而懷疑為共軍潛艦，引發雙方緊張情勢。日本防衛大臣岸信夫下達警戒監視的指示，海上自衛隊也出動巡邏機和護衛艦應對。日媒還傳出2周前中日多艘海警船曾在釣魚台發生對峙，甚至出現大陸海警船衝撞日本海警船事件。

《多維新聞》報導，日本防衛省9月12日發佈消息稱，10日上午在鹿兒島縣奄美大島東側毗連區發現疑似中國潛艇以潛航狀態向西北航行。潛艇在進入毗連區前，附近有一艘中國導彈驅逐艦航行，因此推測潛艇「可能是中國的」。12日上午，該疑似中國潛艇在該縣橫當島西南偏西的毗連區外側航行後，從東海向西駛去，沒有進入日本領海。

日本《共同社》指出，潛艇在領海外側毗連區潛航在國際法上沒有問題，但防衛省可能認為在領海近處通過屬於挑釁行為，因此特意「公佈國名予以牽制」。日本防衛省警惕潛艇在東海的活動，同時正詳細分析其行動。日本防衛大臣岸信夫下達警戒監視的指示，海上自衛隊也出動巡邏機和護衛艦應對。

日本防衛省表示，上一次公佈外國潛艇在日本毗連區潛航的情況是在2020年6月，當時估計是來自中國的潛艇通過了和此次相同的海域。日媒指出，領海是距海岸約22公里、毗連區是其外側約22公里的範圍。根據《聯合國海洋法公約》，潛艇進入他國領海時，必須浮出水面並掛上國旗。據悉毗連區則無這一規定。

日媒近日也報導了2周前在釣魚台發生的中大陸海警船與日本海警對峙情勢，因日本右翼人士與5艘漁船於8月30日由石垣島出發前往釣魚台海域，有4艘大陸海警船進行監視，另有附近海域3艘大陸海警船準備支援。

報導說，釣魚台海域出現5艘日本漁船，是2012年日本進行「尖閣諸島國有化」以來數目最多的一次，但中國預先知悉了日方的動態，增派海警船對應。

陸媒指出，當天日本漁船上載著日本右翼人士企圖登島，顯然是在對中國進行挑釁。當時中國派出4艘海警船攔截，遭遇日本海上保安廳至少12艘巡邏艦、砲艦應對，雙方展開周旋。在海警船相互對峙時，曾有一艘中國海警船艦衝撞日本巡邏艦，但事態並未擴大。

根據日本海上保安廳訊息，截至2020年底，日保安廳目前有69艘1000噸以上巡邏艦，中國海警則有131艘，在數量上大大超越日本。