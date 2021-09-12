前副總統呂秀蓮擔任前總統陳水扁副手8年，當年曾被稱為「深宮怨婦」。呂秀蓮今天(12日)上陳水扁主持的廣播節目接受專訪，阿扁對此表示，呂秀蓮是歷任副總統出訪最多的一位，除了外交，他也百分之百支持呂秀蓮「民主太平洋聯盟（DPU）」、「民主太平洋會議(DPA)」，為台灣爭取很多外交空間，阿扁笑說：「不會讓副總統變成深宮怨婦，讓呂副事情做不完」。

陳水扁在微微笑全國廣播網」主持的《有夢上水》節目，邀請前副總統呂秀蓮回顧過往執政點滴。陳水扁表示，從阿扁執政到現在，有哪一位副總統能夠出訪11次，沒有吧？呂秀蓮則表示，現在副總統是誰？沒人記著，只記得呂副，非常感謝當時陳總統，他對自己有信心、對國家有期望，所以全力配合，也才有所發揮。

阿扁回憶表示，2000年拜託呂秀蓮當副手的時候，他陷入長考。太太吳淑珍就跟他說，「你若是真正厲害，就要找一個比你厲害的人，才能證明你厲害，所以你找呂秀蓮就沒有錯。」當時內部本來有很多雜音，後來吳淑珍一句話有很大的影響，給了很大信心。

阿扁指出，除了外交以外，他也百分之百支持呂秀蓮「民主太平洋聯盟（DPU）」、「民主太平洋會議(DPA)」，也為台灣爭取很多外交空間，阿扁此時笑說：「不會讓副總統變成深宮怨婦，讓呂副事情做不完」，還讓她負責總統府人權諮詢委員會、科技諮詢委員會，超過6年，做到嚇嚇叫。