玉穗溪流出荖濃溪涵管便道

玉穗溪上游土石流下沖

高雄市桃源區明霸克露橋8月7日遭洪水沖斷，公路總局甲仙工務段歷經17天搶通便道，未料通車才19天，今天下午4點又因雨量導致玉穗溪接二連三的大量土石衝落，造成玉穗溪口便道又遭掩埋約200公尺，所幸便道實施預警性封閉，未造成人員傷亡。

公路總局甲仙工務段表示，璨樹颱風來襲，甲仙工務段11日中午對玉穗溪河床便道路段實施預警性封閉，截止12日中午為止，觀測到玉穗溪上游24小時累積雨量約僅8毫米，未料下午約4點6分發現第一波玉穗溪大量土石流下衝，接續半小時內發生第二、三波土石流，已將玉穗溪口便道掩埋，初估掩埋長度大約200公尺，甲仙工務段已於下午6時將該橋封閉管制通行，並通知桃源區公所及勤和里民眾撤離至勤和避難平台。

段長陳正偉表示，由於颱風過後預報將產生西南氣流，高屏山區將有持續降雨，依之前搶通經驗，甲仙工務段預計於9月14日開始進場搶通，搶通時間預計在雨停後5日即9月20日搶通。

如明霸克露橋便道無法於短期內恢復或持續降雨，南橫公路往東通行部分，因日前146k明隧道工地剛澆置基礎版混凝土，目前暫無法通行，需待混凝土強度發展後預計9月16日周四可開放東行。

另台20線90K＋500~91K＋000撒拉阿塢橋因受璨樹颱風影響挾帶豪雨，造成布唐布納斯溪土石流衝入荖濃溪，導致荖濃溪水土石堵塞，造成上游堰塞水塘，甲仙工務段也已派員守視監看，並通知桃源區公所協助廣播請勿靠近荖濃溪流域，因天色漸暗為防土石流造成水位突發上漲，故為維謢用路人行車安全，路段已於9月12日晚上6時起實施預警性封閉，預計明天上午7時開放通車。