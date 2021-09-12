統一獅隊蘇智傑。（統一獅提供）

統一獅隊12日作客澄清湖，靠著4局連續4支安打加上對方失誤，單局攻下4分逆轉，終場以5比3擊敗中信兄弟，避免陷入連敗外野持續暫居下半季龍頭位置。

兄弟此役推出陳琥先發，前3局他都力保不失，但第4局從捕手陳家駒失誤開始，被林安可、蘇智傑、吳桀睿、林子豪連續敲安，單局丟掉4分（3責失）。

雖然兄弟在下半局靠著岳東華陽春炮領軍，單局追回2分追到1分差，但獅隊在8局再靠蘇智傑適時安打再添1分保險分，終場獅隊就以2分差獲勝。

陳琥曾在5月時曾短暫上一軍，先發2場內容並不理想，今天迎來本季第3次一軍先發，用75球投5局，也是繼2018年9月26日面對富邦後再度先發投滿5局，最後留下被敲6支安打、投4次三振，失4分（3責失）的成績，吞下本季第2敗。

之前曾2度因右手中指破皮下二軍的古林睿煬，經過這段時間的休養，並通過教練團評估後，今天重回一軍行列，用88球投4局、失3分，無關勝負。

獅隊此役共敲出10支安打，其中蘇智傑、林安可、林子豪都有雙安演出，敲出勝利打點的蘇智傑此役進帳2打點，也以49分打點追上樂天桃猿朱育賢，暫並列打點王。

統一獅投手古林睿煬。（統一獅提供）