全球第三大航商法國達飛海運（CMA CGM）周四（9日）突拋震撼彈，宣布即起至明年2月，維持所有即期貨櫃運價，在海運市場一片火熱，供需瓶頸未解下，消息一出後，引發市場一片譁然，然而餘波未歇，全球第五大航商赫伯羅特也宣布，停止調漲運價，並表示「希望海運市場會慢慢開始平靜下來」。

達飛海運擁有570艘貨櫃輪，是全球排名第三的貨櫃航商，9日突然在官網宣布，「儘管預計運價在未來幾個月會繼續上漲，但已決定將停止調升即期貨櫃運價，直至2022年2月1日，即起生效；該集團旗下公司含達飛海運、CNC、Containerships、Mercosul、ANL、 APL。（延伸閱讀：全球海運老三開第1槍：凍漲運價！長榮剉咧等？）

達飛海運表示，該集團旨在加強和客戶的長期關係，藉由此舉，協助他們應對當前艱苦的供應鏈環境。

然如今時隔不過3日，全球第五大航商赫伯羅特（HAPAG-Lloyd）也加入「凍漲」的行列，赫伯羅特向《Lloyd’s List》表示，「我們認為即期運費已經見頂，我們不追求進一步調漲運價，希望海運市場會開始慢慢平靜下來」。

先前由於航運運價連番飆漲，許多業者苦不堪言，瘋搶艙位的亂象引來美國的關注，美國聯邦海事委員會（FMC）因此調查壅堵附加費，當時還傳大陸和歐盟也有意介入調查；如今航商巨頭相繼凍漲，還有市場傳聞指出，全球龍頭航商馬士基也將停止調升運價，有市場人士指出，是擔憂運價暴漲引起關注，各國將對此採取行動，故藉此舉緩頰。