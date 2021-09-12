隨著璨樹颱風向北移動，氣象局已於今晚8時30分解除陸上颱風警報。（取自氣象局）

今年第14號中度颱風「璨樹」持續往北移動，目前位於台北東北方約190公里海面上，中央氣象局表示，北部風雨仍會持續到深夜，但隨著颱風離去，預計深夜前後將解除海上颱風警報，明天除了南部受西南風影響有較明顯雨勢外，其他地區需留意白天高溫，尤其台東可能有焚風，要多加留意。

根據氣象局資料顯示，目前颱風中心位置在北緯26.3度，東經122.8度，即在台北東北方約190公里海面上，以每小時24轉8公里速度，向北轉北北西進行，七級風暴風半徑150公里。

氣象局簡任技正伍婉華表示，隨著璨樹颱風向北移動，氣象局已於今晚8時30分解除陸上颱風警報，不過北部、東北部海面仍受颱風影響，雖然對陸上威脅已減輕，但是沿岸地區仍有強陣風，預估基隆北海岸、蘭嶼、綠島強陣風仍有10級，北部、大台北、東南部、恆春半島、南部及馬祖則有8-9級強陣風。

伍婉華指出，從今天凌晨至今，降雨區域主要為宜蘭及苗栗以北山區，累積雨量達100毫米以上，此外，颱風外圍環流帶來的雲系也讓北台灣有斷續的降雨，不排除有局部較大雨勢；中南部山區也有斷續降雨出現，中部以北降雨在深夜後就會逐漸緩和。

明天隨著颱風遠離，但周一、周二台灣附近的風力才會減緩，明天起環境風場改為西南風，中南部、恆春半島不排除有較大雨勢，今天也適逢大潮，沿海低窪地區慎防積淹水。

伍婉華說，颱風離去，代表也開始要留意白天高溫，預估明天中午前後台東、桃園、雙北市高溫可達36度或更高，東北部、金門高溫約34度，馬祖、澎湖、中部為32-33度，南部因為有斷續降雨，高溫約30度，若颱風的移動如系統預估，氣象局將於深夜前後解除海上颱風警報。