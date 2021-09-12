趙少康。（資料照片）

對於金融時報報導美國正在考慮把「駐美國台北文化經濟代表處」改為「台灣代表處」，資深媒體人趙少康表示，如果成真，他也支持；他要同樣反問綠營人士：「叫中華民國有那麼困難嗎？」為什麼民進黨想要消滅中華民國？

趙少康12日晚間在臉書表示，把台北改成台灣，對台灣也沒有什麼不好，如果美國寧願激怒北京，而讓台灣很多人高興，至少也是一種對台灣正面態度的表示，有什麼好不支持的？至於因此導致中美交惡，也是中美之間的事，與台灣無關，事情是美國惹出來的，美國有責任要為台灣善後，不可以拍拍屁股跑掉。

趙少康認為，既然美國想變，就變得大一點，如果美國能夠跟中華民國復交而恢復正式邦交不是更好嗎？如果不能做到對台灣最好的選擇「復交」，沒魚蝦也好，改台北為台灣，至少是一種精神勝利法。

趙少康強調，他關心的還是台灣能夠從美國獲得的實質好處是什麼，譬如趕快跟台灣簽訂台灣朝思暮想的FTA自由貿易協定，讓台灣能夠減少對大陸經貿的依賴，台灣既然是美國的堅定盟友，關係堅若磐石，簽個FTA為甚麼那麼難？比起更名，我們更關心實質好處！