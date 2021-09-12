全球最大之跨國3X3聯盟賽3X3.EXE上周開打，第2回合賽事12日移師台中市南屯運動中心進行，北區男子組由新北Footer擊敗台北好動P力貓奪下分站冠軍；台中夢想家青年隊則於南區男子組再度擊敗高雄富明國際xTGF，一日連兩站登頂。

新北Footer在此回合賽事首戰於延長加賽以20比21不敵臺北好動P力貓，接下來一路過關，冠軍賽再度對決前3戰沒輸過的台北好動P力貓，效力於UBA中原大學的李錡適時在外線挺身而出，單場5顆外線命中，靠手感火燙帶領球隊以21比14笑納勝利，第二回合北區分站冠軍到手，李錡抱回FMVP。

南區男子組上午進行完第1回合補賽，第2回合賽事下午隨即登場，冠軍賽都上演同樣對戰組合，由義守大學籃球隊球員組成的台中夢想家青年隊，對決3X3沙場老將高雄富明國際xTGF。

不同的是，高雄富明國際xTGF陣中的前SBL球星兼璞園現任助教林金榜，在第2回合首戰就被打傷鼻樑，後續賽事都坐板凳席觀戰，高雄富明國際xTGF只剩劉丁維、劉衍謙、王繁宇3人奮戰，仍一路殺進冠軍賽，僅管劉丁維在決賽飆進6顆外線獨拿15分，但「三壯士」明顯體力耗盡。

台中夢想家青年隊則即使面對一日8場高強度賽事，靠團隊作戰力撐到最後一刻，冠軍賽由「小白」白曜誠的外線投射終結比賽，以21比18帶走勝利，連兩回合奪下冠軍，白曜誠也拿下此站FMVP。

3X3.EXE聯盟賽台中站今在台中市南屯國民運動中心採閉門賽方式舉行，聯盟依據防疫計畫做好各項防疫工作，賽事在台中市政府運動局與南屯國民運動中心茆逸榮執行長的支持下順利完成。而3X3.EXE台中站順利落幕後，男子組南北區第3回合及女子組第2回合將在9月25到26日於苗栗三義西湖渡假村舉行，賽事將透過3X3.EXE與Absolute3x3 youtube頻道、Absolute3x3臉書粉絲專頁進行直播。