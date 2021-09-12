日本防衛大臣岸信夫今天在越南國防部發表演說時強調台灣位居要衝，台灣海峽的和平與穩定對區域和國際社會而言很重要。

岸信夫上任後首度出訪便前往越南，他昨天與越南國防部長潘文江會談時不忘提到台灣，今天在越南國防部發表演說時再度言及台灣。

岸信夫強調：「對於地區的海洋安全保障而言，台灣位居連結東海與南海的要衝位置，台灣海峽的和平與穩定對地區和國際社會而言很重要。日本的立場是期待當事者之間直接對話，和平解決問題。」

他說：「日越兩國的國防合作不僅是對日越兩國，也會對地區、國際社會的和平與穩定做出積極貢獻。對日本而言，越南可說是命運共同體的重要國家之一。」

岸信夫在演說時指出，中國實施允許海警局（相當於海巡署）可使用武器的海警法，這與國際法之間的整合性是有問題的，日本絕對無法接受。

岸信夫表示，現在目前除了要面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的難關之外，包括安全保障領域在內，正面臨許多空前嚴峻的課題。

他說：「尤其是以東海、南海為首的海空域等，有國家基於不符既有國際秩序的片面主張在行動，我們絕對不能容許航海的自由、航空的自由遭不當侵害，要反覆地強調法治的重要性及和平解決紛爭的基本原則。」

岸信夫指出，中國在東海地區，包括釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域持續以武力為背景試圖改變現狀。在南海地區，中國在有爭議的地區持續予以軍事化，頻繁的實施軍演、發射彈道飛彈等升高行動。日本堅決反對這種嘗試以武力為背景的片面變更現狀或升高緊張的行為，在這方面日本與越南同感憂慮。

岸信夫表示，今年2月中國海警法開始實施，這項法律記載的內容包括曖昧的適用海域、武器使用的權限等，以國際法的整和性觀點來看，海警法的規定有些有問題

。絕對不能讓中國的海警法損及包含日越兩國在內相關國家的正當權益；也絕對無法接受東海、南海地區升高緊張。

岸信夫表示他訪問越南，希望為日越兩國的國防合作邁入「新階段」立下一個里程碑。

日本放送協會（NHK）報導，岸信夫昨天與越南國防部長潘文江會談時，對於中國允許海警局使用武器的海警法表達嚴重憂慮；他同時也表達強烈反對以武力片面改變現狀的嘗試。

他在會談中不忘提到台灣，台灣情勢的安定對國際社會安全保障很重要。

兩人除了對基於法治的國際秩序達成一致看法外，也確認推動日越雙方簽署移轉防衛裝備及技術的協定，並推動移轉艦艇等協議，強化日越兩國的國防合作。（編輯

：韋樞）1100912