郭婞淳（右）在《新聞高峰會》大秀琴技，左為主持人陳雅琳。（華視提供）

舞蹈家許芳宜（左起）、郭婞淳、陳雅琳合照。（華視提供）

「舉重女神」奧運金牌選手郭婞淳認愛了！她接受陳雅琳主持的《新聞高峰會》節目專訪，大談感情生活，表示三年前在國訓中心，就有一名交往對象了。郭婞淳提到，當時還在備戰奧運的她，談戀愛保密到家，連朝夕相處的教練林敬能都是最後一個才知道，至於這位幸運兒是誰？她透露是一位同行，但這段感情已經劃下句點。

現年28歲的郭婞淳，從17歲入選國家隊，教練就祭出「禁愛令」，現在終於解禁，郭婞淳談到選擇另一半的條件，重點要相處起來輕鬆、有感覺，而且溝通很重要。被問如果交往期間吵架，會不會把對方舉起來摔出去？她幽默笑答：「應該是會喔!」而郭婞淳的偶像舞蹈家許芳宜也現身節目現場對談，讓她又驚又喜。

郭婞淳隨身筆記本手寫滿滿的勵志文字，陳雅琳翻開筆記本，發現第一頁的第一行記載的就是許芳宜書中的一段話「面對自己，多一點相信，多一點真實，這世上你只需要追上一個人，就可以讓你驕傲一輩子——自己」，郭婞淳當面感謝許芳宜的文字力量讓她不斷往前。現在已經攀到世界最巔峰了，許芳宜還能送舉重女神什麼話呢？她說，「不論發生什麼事，都要回想到最初的自己，為什麼要做這件事，保持初衷」。郭婞淳說自己依舊沒有鬆懈，會努力備戰2024巴黎奧運，以超越自己的世界記錄為目標，精彩節目9月12日晚上8點於華視新聞台播出。