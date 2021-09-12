24歲楊姓男碩生2020年11月間躲在高雄市一處游泳池的女廁中，以手機偷拍換衣服的女子遭到起訴。高雄地院審理後，依妨害秘密罪判其拘役40日，得易科罰金4萬元。可上訴。

判決書指出，24歲楊姓男子在2020年11月2日下午前往高雄市一處游泳池，其中見到一名漂亮女子前往廁所，竟一時色慾薰心，躲在女子所使用的隔壁廁所中，從廁所隔板縫隙中伸入iPhone手機偷錄影，企圖錄下女子更衣畫面。

豈料，女子匆匆一瞥發現地面有異狀，大叫，「誰在拍？」楊男發現東窗事發後，隨即逃逸，並將拍攝到的女子小腿畫面刪除。案經女子報警，警方透過調閱監視器錄影器，揪出犯案者為楊男。

楊男於警詢、偵訊期間全數承認犯罪事實，法官考量楊男於犯案後坦承犯行，且深深表達悔悟，及其現正就讀研究所等，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位最，處拘役40日，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。

刑法第315條之1明定，一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者；二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，處3 年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

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