韓星金瑞亨率性頭髮線條，展現女性強勢的一面。（圖翻攝自金瑞亨IG ＠kim_seohyung）
韓星金瑞亨率性頭髮線條，展現女性強勢的一面。（圖翻攝自金瑞亨IG ＠kim_seohyung）
Rene Furterer OKARA金縷梅鎖色極緻霜200ml，2900元。（Rene Furterer提供）
Rene Furterer OKARA金縷梅鎖色極緻霜200ml，2900元。（Rene Furterer提供）
Rene Furterer OKARA雲母聚光精華150ml，1380元。（Rene Furterer提供）
Rene Furterer OKARA雲母聚光精華150ml，1380元。（Rene Furterer提供）
Rene Furterer STYLE 西蒙德木輕塑噴霧300ml，1000元。（Rene Furterer提供）
Rene Furterer STYLE 西蒙德木輕塑噴霧300ml，1000元。（Rene Furterer提供）
萊雅專業絲漾博吸金喚彩系列，居家護理，吸金喚彩髮膜1320元。（萊雅專業提供）
萊雅專業絲漾博吸金喚彩系列，居家護理，吸金喚彩髮膜1320元。（萊雅專業提供）
萊雅專業絲漾博吸金喚彩系列，店用療吸金喚彩前導噴霧，價格店洽。（萊雅專業提供）
萊雅專業絲漾博吸金喚彩系列，店用療吸金喚彩前導噴霧，價格店洽。（萊雅專業提供）

秋冬髮色趨勢，「萊雅專業L’Oréal Professionnel Paris」從Pantone的燕麥奶色系中延伸發想3大趨勢色可可燕麥奶、摩卡燕麥奶、杏仁燕麥奶，溫潤色澤中帶有法式質感，除了髮色以奶茶色為流行，在髮型上，專業髮品「萊法耶Rene Furterer 」觀察，疫情下的髮型重點在於減齡感、帥氣感與仙氣感，同時透過瀏海變化，為視覺帶來變化。

Rene Furterer觀察，在疫情下髮型要有變化最快就是透過瀏海，像是明星韓素希、韓藝瑟、楊丞琳、李智雅都透過帶點隨性彎度的減齡瀏海，展現溫柔小姐姐風格，不管是長髮、中長髮都很適合，若想要打造氣勢短髮，則以女星金瑞亨的短髮加上油頭造型為代表，新一代半油頭，透過將瀏海夾捲，加上少許前額髮絲的垂墜變化，展現頭髮線條。另外女星高俊熙、韓藝瑟可隨性的中分髮也因為方便而重回主流，疫情下修髮、辮髮不易，無論是中分齊切短髮、中分低馬尾或是微蓬鬆、帶有自然流動感的中長髮、長髮，都是秋冬可以嘗試的髮型。

髮型隨性或是簡單改變就能帶來大變化的瀏海改造，都是疫情下可以改造的巧思，專業髮品萊雅專業也根據亞洲人染髮需求，推出奶茶色選外，還強化染髮科技，讓變髮時間最短只需1.5小時就可以完成染色，符合疫情下消費者對於快速安全消費的期待。

杭州2022年亞運會 倒計時一周年活動開跑
散戶別急！航運遭2大夾殺 攻擊訊號還沒出現
#髮型 #瀏海 #變化 #燕麥奶 #透過