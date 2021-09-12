韓星金瑞亨率性頭髮線條，展現女性強勢的一面。（圖翻攝自金瑞亨IG ＠kim_seohyung）

Rene Furterer OKARA金縷梅鎖色極緻霜200ml，2900元。（Rene Furterer提供）

Rene Furterer OKARA雲母聚光精華150ml，1380元。（Rene Furterer提供）

Rene Furterer STYLE 西蒙德木輕塑噴霧300ml，1000元。（Rene Furterer提供）

萊雅專業絲漾博吸金喚彩系列，居家護理，吸金喚彩髮膜1320元。（萊雅專業提供）

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秋冬髮色趨勢，「萊雅專業L’Oréal Professionnel Paris」從Pantone的燕麥奶色系中延伸發想3大趨勢色可可燕麥奶、摩卡燕麥奶、杏仁燕麥奶，溫潤色澤中帶有法式質感，除了髮色以奶茶色為流行，在髮型上，專業髮品「萊法耶Rene Furterer 」觀察，疫情下的髮型重點在於減齡感、帥氣感與仙氣感，同時透過瀏海變化，為視覺帶來變化。

Rene Furterer觀察，在疫情下髮型要有變化最快就是透過瀏海，像是明星韓素希、韓藝瑟、楊丞琳、李智雅都透過帶點隨性彎度的減齡瀏海，展現溫柔小姐姐風格，不管是長髮、中長髮都很適合，若想要打造氣勢短髮，則以女星金瑞亨的短髮加上油頭造型為代表，新一代半油頭，透過將瀏海夾捲，加上少許前額髮絲的垂墜變化，展現頭髮線條。另外女星高俊熙、韓藝瑟可隨性的中分髮也因為方便而重回主流，疫情下修髮、辮髮不易，無論是中分齊切短髮、中分低馬尾或是微蓬鬆、帶有自然流動感的中長髮、長髮，都是秋冬可以嘗試的髮型。

髮型隨性或是簡單改變就能帶來大變化的瀏海改造，都是疫情下可以改造的巧思，專業髮品萊雅專業也根據亞洲人染髮需求，推出奶茶色選外，還強化染髮科技，讓變髮時間最短只需1.5小時就可以完成染色，符合疫情下消費者對於快速安全消費的期待。