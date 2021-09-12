2022九合一縣市長選舉將至，各陣營也都積極展開布局，而下一屆台北市長的角逐，也引起各界關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，民進黨長期未能夠在台北執政，是因為結構問題，但這個問題卻也是民進黨造成的，因為民進黨比國民黨更擅長操作仇恨和分裂等議題，同時也因為民進黨失去理想，才一直無法重新在台北執政。

吳子嘉12日在自己經營的網路直播節目《董事長開講》中，回答網友提問時表示，民進黨在台北不會贏，因為結構問題是民進黨搞出來的，大家要搞清楚，過去陳水扁曾經擔任過市長。吳子嘉直言，以前民進黨有進步思想、負責任、有理想的時候，台北市是民進黨的地盤，但後來民進黨喪失理想性，到處亂搞，才把台北市拱手讓人。

吳子嘉指出，假設今天藍委蔣萬安要選總統，他可以去高雄參選立委看看，但結果就是當然不會選上，這就是結構讓他能夠擔任政治人物，而這個結構的形成，是因為仇恨、分裂，會產生這些問題，當然有其歷史原因，但是誰在操作？民進黨比國民黨更會操作歷史仇恨，所以換言之，蔣萬安會當選，某種程度上是民進黨造成的。

此外，根據《ETtoday新聞雲》7月公布的民調顯示，在可能參選2022年台北市長的人選當中，蔣萬安和衛福部長陳時中分別是藍綠陣營中獲得最高支持度的人選，若2022台北市長由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，則蔣萬安以49.4%的支持度勝過陳時中的34.5%；而若民眾黨派出黃珊珊加入戰局，蔣萬安雖仍居於領先，但與陳時中的差距縮小到6.5個百分點。