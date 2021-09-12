中央災害應變中心今（12日）晚間8時許舉行第七次工作會報，由內政部長徐國勇主持。（葉書宏攝）

中度颱風璨樹逐漸遠離，氣象局今（12日）解除陸上颱風警戒，依據中央災害應變中心統計至晚間8時止，全台傳出377件災情，多為路樹倒塌、招牌掉落及基礎設施損壞，所幸並無人員傷亡，全台停電達8萬1688 戶，尚有2558 戶修復中。

中央災害應變中心今（12日）晚間8時許舉行第七次工作會報，由內政部長徐國勇主持，徐表示，陸上颱風警報確定解除，感謝老天、天佑台灣，花蓮1名登山失聯者於中午時曾有致電其母，代表目前人是安全的。針對解除警戒地區的收容安置處所，請地方政府先行評估收容者的居家安全無虞後再行返家。

徐國勇表示，後續海上颱風警報期間，台灣沿海地區仍有強陣風及較大風浪並有長浪發生，為避免意外發生，仍請民眾避免勿前往海邊活動；此次工作會報結束後行政院災害防救辦公室等單位持續進駐運作，其餘單位回歸各部會應變機制。

中央災害應變中心統計，全台傳出377件災情，多發生於北市、新北、基隆、花蓮、台東等縣市，包含路樹倒塌、廣告招牌掉落、民生基礎設施損壞、積淹水等災情；僅剩下桃園市發布黃色土石流警戒31條；累計疏散撤離3376人、收容安置180人。

全台共有石門水庫、寶山第二水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、青潭堰、集集攔河堰等7座水庫（堰壩）調節性放水；花蓮縣、台東縣、屏東縣、新北市等14個縣市傳出停電災情，共有8萬1688戶停電，已修復7萬9130戶，尚有2558戶修復中；全台77座基地台損壞、36座已修復、41座維修中。

此外，海運停航87班、國際航線取消37航班、國內航線取消145班。