《金融時報》報導，美國考慮將我駐美代表處更名為「台灣代表處」，中廣董事長趙少康表示，若成真他也支持，因為台美之間靠著「一法三公報六保證」運作，法就是「台灣關係法」，如果當時就順著法案定名「台灣代表處」，也是名正言順，後來就不必改來改去，並反問「叫中華民國有那麼困難嗎？」

趙少康指出，綠營人士常問「叫台灣有那麼困難嗎」，他要回答「一點也不困難」，台灣、紐約、洛杉磯都是地域名，中華民國、美國才是國名，就像出國，拿在手上的護照台灣兩個字再大，還是中華民國護照。我要同樣反問綠營人士「叫中華民國有那麼困難嗎？」為什麼北京和民進黨一樣，都想去中華民國？甚至消滅中華民國？

趙少康表示，把台北改成台灣，對台灣也沒有什麼不好，如果美國寧願激怒北京，而讓台灣很多人高興，至少也是一種對台灣正面態度的表示，有什麼好不支持的？至於因此導致中（共）美交惡，也是中美之間的事，與台灣無關，如果北京遷怒於台灣，事情是美國惹出來的，美國有責任要為台灣善後，不可以拍拍屁股跑掉。

趙少康說，既然美國想變，就變得大一點，如果美國能夠跟中華民國復交而恢復正式邦交不是更好嗎？復交就必須跟中華民國復交，因為原來就是跟中華民國建交的。除非台灣獨立了，美國才能跟「台灣國」建交。

趙少康認為，如果不能做到對台灣最好的選擇復交，次佳方案就是雙重承認中華民國跟中華人民共和國，假如這兩者都做不到，沒魚蝦也好，改台北為台灣，一可讓台灣高興，二可讓北京生氣，至少是一種精神勝利法，拜登和蔡英文可以在反中抗中的大旗下互相安慰取暖。