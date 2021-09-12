日本捐贈台灣4批疫苗，共有340萬劑AZ疫苗，居各國捐贈台灣之冠。駐日代表謝長廷表示，日本藥廠擴大生產AZ疫苗，並將提供給亞太地區施打，但是台灣不是優先提供對象，但台日友誼可能讓日本有不同考慮。他也指出，因為疫苗到貨難以把握，不能放手全力施種，台灣最近實施年輕人或學生優先施打，只有台灣才能調整如此之快，若成果有效，可能會成為其他國家仿效的對象。

謝長廷12日在臉書貼文表示，日本藥廠已經開始大量生產AZ疫苗，除日本國內施打外，將擴大提供給東南亞和太平洋地區的國家。台灣感染病例在世界算非常少，而且政府和民間自購的疫苗、國產的疫苗預計進來的數量不少，依量化評估標準，不是優先提供對象，但我們接種二劑的人數才5%左右，疫情隨時可能擴散，但因台日友誼特別，台灣積極募集各種醫療物資回報的用心，也許讓日本有不同考慮。

謝長廷舉日本經驗為例表示，疫苗施打到達50%之後，會遇到瓶頸。日本的目標是9月底第一劑要達到70%，第二劑要達60%，到11月初第二劑要超過70%；不過，日本不採用混打，所以仍以輝瑞和莫德納為主，AZ疫苗主要是打第一劑，目前是40歲以上為對象，但明年再施打，可能就是以AZ為主。

謝長廷指出，台灣施打的策略大方向是正確的，但因為疫苗到貨難以把握，不能放手全力施種，最近實施年輕人或學生優先施打，只有台灣才能調整如此之快，如果成果有效，可能成為其他國家仿效的對象。