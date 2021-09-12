警政署長陳家欽於下午5時時至中和分局中原派出所慰問及嘉勉警員盧豐遠、何雅筑2位同仁。（中和警分局提供）

新北市中和警分局貫徹警政署打擊黑槍、暴力犯罪工作不遺餘力，今（12日）中原所同仁獲報處理交通事故時，突遭二部自小客車經過開1槍，該分局同仁立即英勇反擊4槍，擊傷歹徒2人，2嫌腳部中彈，皆無生命危險，目前土城醫院救治戒護中，隨後亦於3小時內緝捕槍手20歲張嫌到案，起獲作案槍枝1把，後續將擴大調閱監視器查處偵辦。

警政署長陳家欽今日第一時間獲知此訊息，肯定同仁第一時間面對歹徒英勇用槍，今日下午4時特別至中和警分局民安駐地召開專案會議，由新北市政府警察局黃局長、刑事警察局黃局長陪同指導，新北市刑事警察大隊長黃壬聰及中和分局長李建廣專案報告。

警政署長陳家欽於下午5時時至中和分局中原派出所慰問及嘉勉警員盧豐遠、何雅筑2位同仁，遇歹徒開槍之危急時刻仍能以冒險犯難精神，依法果斷正確用槍回擊，擊傷歹徒2人，並避免傷及無辜民眾，特別頒發慰問金。陳家欽在專案會議中特別要求除現場暴力滋事分子要一網打盡外、也絶對不放過幕後幫派老大、務必溯源嚴懲。

新北市警察局局長黃宗仁表示，非常感謝署長特別撥冗至中和分局指導及鼓勵，提升基層同仁士氣，並宣示打擊黑幫，除惡務盡的決心，新北警維護轄內治安工作責無旁貸，將持續貫徹掃蕩黑槍、暴力犯罪之決心，打造安居樂業的生活環境。