今天在大聯盟場上印地安人以0：3慘遭釀酒人完封，不僅如此，他們還讓對方投手上演無安打比賽，更誇張的是這已經是他們本季第三次，本季它們的打擊表現真的非常糟糕，今天先發陣容一字排開，打擊率最高是首棒史卓爾(Myles Straw)的.268，有5人低於.235。

The Cleveland Indians are the first team to be no-hit three times in a season.



Zach Plesac started all three games they were no-hit 🤯 pic.twitter.com/XSVf3ECJ27 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 12 2021

他們也因此創下一項難堪紀錄，成為大聯盟史上首支單季三次無安打球隊，另外這三場比賽他們派出的先發投手剛好都是普里塞克(Zach Plesac)，本季普里塞克累積10勝5敗，自責分率4.45，還算勉強說得過去，但在這三場比賽他卻完全沒得到火力支援。

前兩場無安打比賽分別是4月14日對白襪先發阮棟(Carlos Rodon)，普里塞克對白襪只投0.2局丟6分吞敗，5月7日對紅人邁利(Wade Miley)，普里塞克8局僅被敲3安無失分，有7次三振表現，今天碰上釀酒人王牌柏恩斯(Corbin Burnes)，普里塞克6局被敲4安失3分。

後面兩場普里塞克都繳出優質先發表現，無奈隊友就是不幫他得分，連安打也沒有，說到本季最悲情人物，除了他恐怕很難再找到別人了。「我實在不知道這到底是什麼狀況，太瘋狂了，我不知道是我的原因還是發生了什麼，但這太不可思議了。」普里塞克說。

今天釀酒人王牌柏恩斯表現神勇，投8局狂飆14K無安打無失分，拿下本季第10勝，自責分率降到只有2.25，相當驚人，本季他的三振率也非常不錯，在152局的投球中能送出210次三振，每局被上壘率0.91，在8月12日的比賽他對小熊8局飆15K，其中還連投10K，追平聯盟紀錄。