新冠肺炎(COVID-19)相當棘手，病毒持續變種，導致病例數仍在上升，然而有效的治療藥物卻不夠多，這也是它還無法流感化的主因。每發現新的治療藥物都是好消息，美國喬治亞大學(University of Georgia)就有，他們發現一種使用很多年的痛風藥物，對於阻止新冠病毒的繁殖有效果，這是個新希望。

醫療訊息(Medical x Press)報導，喬治亞大學所發現的藥物是丙磺舒(Probenecid，也稱歐力彼樂錠) ，它已經上市了40多年，是一種非常常見的痛風藥物，也很便宜。

該研究發表在《自然科學報告》( Nature's Scientific Reports)上，研究人員發現丙磺舒具有廣泛的抗病毒性能，因此不僅可以對抗新冠病毒，還可以對抗其他常見的呼吸道病毒，如 呼吸道融合病毒（Respiratory syncytial virus RSV），與更常見的流感病毒。

論文的第1作者，喬治亞大學拉爾夫·特里普( Ralph Tripp)說：「我們發現丙磺舒可對付所有 RNA型的呼吸道病毒，其中包括新冠病毒(SARS-CoV-2)、RSV、冠狀病毒(SARS)和流感，至少我們實驗室裡所測試的病毒都有效。而且，它還具有預防效果，可以避免感染。」

病毒的致病原因，是因為它們會寄生正常細胞，將自己的指令物質注入正常細胞內，然後這些指令物質就會拿細胞裡的資源，來複製和產生更多的病毒，然後巨量的病毒破體而出，以幾何級數的速度擴散。丙磺舒的化學特性則會阻止這段複製過程，防止病毒快速感染細胞。

特里普製藥公司(TrippBio Inc)的臨床測試中，證實丙磺舒具有感染前的預防效果。在動物實驗裡，針對新冠病毒、流感病毒的暴露後治療。該藥物還被證明在體外對抗 RSV 是有效的，至於體內研究也正在進行中。

特里普表示，在患者呈病毒陽性後丙磺舒證實是有效的，而預防效果則表示，其他暴露在可疑的病毒環境裡，可以預防性服藥以降低感染。

目前重症新冠患者的首選治療藥物是瑞德西韋(Remdesivir)和單株抗體(monoclonal antibody)，這兩種藥都只能通過靜脈注射。而且患者需要它們時，往往為時已晚，已到重症。

特里普說：「它們非常昂貴且很難獲得，這也是疫情很難壓下的主因之一。」

相對的，丙磺舒相當廣泛的。它是簡單的處方藥，可在藥房買到。

除了治療與預防的雙重優勢以外，丙磺舒還可能提高其他藥劑的療效。臨床上已證實，丙磺舒可以提高某些抗生素的效力，因此該藥物也可能與其他抗病毒藥物結合使用，來個強強聯手。

現在，研究人員正在測試丙磺舒的劑量，要給多少藥是抗病毒效果最佳，而副作用最小，特里普生醫公司將在今年內起動更多臨床試驗。