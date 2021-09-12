疫情導致不少經濟活動隨之停擺，再加上相關法律的修訂與脫歐（Brexit）等多重因素等影響，導致英國出現貨車司機人力嚴重短缺的情況，已導致多家連鎖企業無法正常運作，因此有企業祭出高薪吸引司機，甚至比高階主管的年薪更高，已衝破新台幣2百萬，看了不禁覺得羨慕又嫉妒。

媒體報導，知名英國高階超市Waitrose為了吸引貨車司機，平均年薪大漲7000英鎊，再加上針對新到職司機給予1000英鎊獎勵金，按年薪計算可讓司機年薪達到53780英鎊，約合新台幣211萬；對比之下，Waitrose為高階主管開出的年薪為4.5萬英鎊，近新台幣177萬。

至於為何在英國貨車司機的薪水飆漲？背後原因很多重。《BBC》報導，公路運輸協會針對會員的調查結果顯示，疫情前約有60萬名貨車司機，但目前光是在英國就短缺貨車司機人力至少10萬名，當中包含原本來自歐盟會員國而在英國工作與生活的司機。公路運輸協會的調查也顯示，貨車司機超難找，有近30%會員指出平均要花8週以上才能找到人，要花4-6週才能補到人的也有超過20%。

為何貨車司機人力短缺的問題，如今這麼嚴重？疫情當然是其中一個原因。因為為了防疫，跨國旅行變得越來越困難，造成部分經濟活動停擺。原本從歐盟其他國家來到英國工作的司機都回家了，而運輸公司表示很少有人回來。

此外，疫情也讓貨車司機的認證考試案件被長期積壓，也就是說沒有辦法即時讓夠多的貨車司機上任。不僅如此，貨車相關產業也在6月份向總理遞信陳情，指出2020年通過貨車考試的人數比2019年減少25000人。

貨車司機短缺的情況普遍在歐盟境內發生，而英國因為脫歐受影響更深。因為有不少原本在英國工作的司機都決定返國，或在其他地區工作。過去當英國仍在歐盟之內時，進出英國對他們來說很輕易，因大多數的司機都是按行駛公里或英里，而不是按時計薪的，而脫歐後繁複的邊境通關作業相當耗時，都讓貨車司機們不敢恭維。此外，英國脫歐之後，英鎊兌換歐元也貶值，也就是以英鎊計薪的方式對司機的吸引力下滑。

雪上加霜的是，英國通過IR35條例，防止工人透過成立公司的方式來支付較低的稅額及國民保險費用。這樣的稅改制度也讓來自其他國家的司機受僱在英國必須負擔更高的成本。

如今在英國平均貨車司機的年齡是55歲，表明相關產業需要思考如何吸引更多年輕人加入。但如今因為稅改、疫情、貨幣貶值、英國脫歐等多重因素，來到英國擔任貨車司機的吸引力，對比過去已經少了很多，因為賺得錢少了很多。這也就是為何會有企業透過加薪的方式，嘗試吸引貨車司機的緣故。

報導引述英格蘭銀行的一份報告，內容指出4-6月期間因為運輸延誤，導致家具、汽車零件、電器產品等物品短缺。其中還特別強調水泥、木材等製造業所需材料嚴重短缺。

除此之外，貨車司機短缺的問題也讓多家企業發生營運危機。因貨車司機人手不足，連鎖店Wetherspoons指出部分店家的啤酒已售罄；可口可樂歐洲太平洋合作或版指出，因為司機短缺以及鋁罐採購的問題，一些超市的健怡可樂賣完無法補。英國烤雞連鎖店Nando’s也暫時關閉50家分店；麥當勞也停售奶昔跟瓶裝飲料；德國糖果巨頭Haribo也表示向英國交貨遭遇困難；英國石油公司（BP）也關閉少數站點；而連鎖超市Morrison警告，貨車司機人手不足會讓物價上揚。海尼根以及Molson Coors都承認受到貨車司機人力短缺的影響。