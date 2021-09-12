漢光演習前夕 今1架共機侵擾我西南空域 21:582021/09/12 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進我西南空域示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。空軍提供 國軍明天起，一連5天進行漢光37號演習，而共軍機艦活動。今日並無特殊情況。根據空軍發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 連千毅開出年薪1900萬驚人薪資 無奈吐澎恰恰猶豫原因 漢光演習明起開打 國軍兵力演訓、救災、防疫兼顧更符合戰場實景 #空軍 #漢光演習 #共機 #侵擾 #西南空域 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 香港泛民議員拒宣誓效忠 須離任 04:102021/09/11 焦點新聞 澎恰恰欠2.4億回應了 婉拒連千毅1900萬年薪有原因 22:552021/09/11 娛樂 海龍風電拚在地化 今攜手彰化芳苑8社區清海漂垃圾 19:472021/09/11 生活 連7年「你買我捐」 台中大安農會疫情中持續獻愛心 12:562021/09/11 寶島 台灣1年敷掉4座101的量 洗髮精品牌投身環保面膜因這句話 10:202021/09/12 財經 灑千元高雄券搶振興大餅 藍營憂跨區移動不利抗疫 14:292021/09/11 政治 傳統五金行竟超車特力、寶雅 營收成長全靠1招 08:202021/09/11 財經 看屋筆記：大里區勝美有禮(個案＋價格分析) 09:002021/09/11 建案開箱-台中 Delta擋住了！今本土無新增 5境外移入 13:352021/09/11 生活 史話》歐陽聖恩專欄／經濟共諜搞垮國民政府──中共臥底無所不在（五） 07:002021/09/11 兩岸史話 看屋筆記：烏日區高鐵之星 (個案＋價格分析) 09:002021/09/12 建案開箱-台中 政治熱門新聞 士官比士兵多1倍原因曝光 網譏：難怪蘇貞昌要說「這句話」 - 政治 拜登突然轉彎 郭正亮指台灣有點尷尬 - 政治 工商大老喊「拆總統府改建抗日公園」網脫口一句 - 政治 1500萬劑疫苗該怎分配？陳文茜分享名醫一篇文這樣說 - 政治 2022高雄市長選戰 他若代表藍軍出馬可望拚成55波 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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