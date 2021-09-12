運8反潛機。空軍提供

國軍明天起，一連5天進行漢光37號演習，而共軍機艦活動。今日並無特殊情況。根據空軍發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。