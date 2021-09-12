今天在大聯盟場上洋基以8：7戰勝大都會，中斷漫長連敗，不過傷癒復出的先發投手克魯伯(Corey Kluber)仍舊表現不佳，今天投4局被敲5安打失掉4分，其中被敲1支全壘打，自責分率上升到4.02，洋基也因此動用了六名投手才拿下比賽。

Aaron Judge's 150th career HR is the 3rd of the inning for the @Yankees. pic.twitter.com/wHe1KHLJRd — MLB (@MLB) September 12 2021

雖然投手部份表現依舊低迷，但打線今天算是大甦醒，一共敲出11支安打拿下8分，非常有效率，其中當家主炮「法官」賈吉(Aaron Judge)4打數2安打貢獻3分打點，揮出雙響炮，來到本季第32轟，也達成生涯第150轟壯舉。

在2局上他就跟隊友合體上演煙火秀，東岡(Kyle Higashioka)、賈登納(Brett Gardner)都轟出2分炮，再加上他的陽春炮，洋基單局打下5分，賈吉的生涯第150轟也就此到手，成為聯盟史上第二快達成150轟球員，第一名是前費城人重炮霍華(Ryan Howard)。

霍華生涯花了495場達到150轟，賈吉則是花了552場，效率非常驚人，他在2017年菜鳥球季出賽155場就拿下52轟，一舉拿下新人王，2018、2019沒有完整出賽，但也都敲出27轟，去年的縮水賽季出賽28場敲出9轟，若他能保持健康，很有可能比霍華還快。

AARON JUDGE TIES IT! pic.twitter.com/4Rjpu0rp1I — MLB (@MLB) September 12 2021

雖然2局他達到此成就，不過下半局洋基投手又丟掉3分，追到3：5，局勢一度陷入緊張，第3、6、7局大都會一共追加4分，將比數超前到7：5，眼看洋基要吞下8連敗，但8局上半賈吉再發威，逮中對方86 mph變速球一棒轟向左外野追平，最後靠渥特(Luke Voit)打點拿下比賽。