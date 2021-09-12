中央流行疫情指揮中心規劃第九輪接種BNT及高端疫苗，預計9月底開打，而選擇要施打AZ跟莫德納疫苗的民眾只能期盼第十輪，近日有網友分享讓全家人一天都打到AZ方式，引起熱議。

一名女網友在PTT八卦板發文表示，自己與家人在7月19日前意願登記沒勾選AZ疫苗，後來第七輪開放施打，施打年齡更降到23-28歲，自嘲是「看不到別人車尾燈的低端人口」，不過9日開打後，她和家人化被動為主動，開始打電話去各家診所詢問殘劑，結果兩天後全家人都順利打到疫苗。

排了6間診所疫苗殘劑，隔天就收到通知，結果全家人一天內都打到AZ第一劑，讓她好奇「有沒有現在預約殘劑比等政府順序還快的八卦？」也打趣的說，還是台南大部分人都打國產疫苗，AZ殘劑才會這麼好排？

貼文一出，有人紛紛留言回應「台南有開放殘劑？」、「想打AZ的都打完了」、「想快一點本來就是自己積極預約殘劑」。也有人認為是BNT疫苗到貨造成的，「可能去等BNT了吧？」、「下禮拜肯定超多殘劑，因為18~22（歲）會放棄」。

指揮中心統計，截至昨（11）日，AZ疫苗共接種794萬4221劑；莫德納377萬9599劑；高端71萬5935劑；總計接種1243萬9755劑，接種人口涵蓋率48.58%。