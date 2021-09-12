台北市長柯文哲已連任兩任，2022年台北市長選舉將是全新局面，各黨積極備戰，其中以被外界視為國民黨明日之星的立委蔣萬安呼聲最高。被問到2022台北市長選舉，蔣萬安穩贏了嗎？國民黨台北市議員徐巧芯表示，當然不是，但從民調來看，蔣萬安是國民黨目前最強的戰將；她甚至透露，蔣萬安選立委在戰車掃街時，當時每一戶都打開窗戶，跟他揮手喊加油。

有網友問到，「蔣萬安3個字就穩贏台北了，不是嗎？」徐巧芯12日在《董事長開講》網路直播節目中表示，當然不是，打選戰不一定是誰輸誰贏，但是從民調來看，蔣萬安是國民黨目前最強的戰將。

徐巧芯表示，上次蔣萬安和民進黨台北市黨部主委吳怡農競選立委，她選市議員，是跟蔣萬安是同一選區，因此她陪蔣萬安一起戰車掃街。而在她的市議員選區裡面，除了蔣萬安，還有費鴻泰；後來蔣萬安、費鴻泰都當選了立委。徐巧芯認為，戰車掃街可以實地觀察選民的反應，像有的選民可能支持你，但不會表現出那個熱情。

徐巧芯透露，選前，她曾陪蔣萬安和費鴻泰戰車掃街，像費鴻泰選上立委，票也開得好，代表國民黨的人願意支持他，可是戰車掃街的整個過程裡面，並沒有看到那種很瘋狂的熱情。而蔣萬安在戰車掃街的時候，每一戶都打開窗戶，跟他揮手喊加油。徐巧芯陪蔣萬安走了一圈，發現選民除了支持蔣萬安、也很喜歡他。