後疫情時期報復性消費推升需求走高，全球股市自去年疫情爆發觸底後一路走高，如今經濟復甦有放緩的跡象，許多分析師頻頻示警股票的估值過高，美國銀行、摩根士丹利、瑞士信貸等銀行都建議減碼來降低風險。

《路透社》報導，摩根士丹利對如美股這種易受利率調升影響的高成長市場，且再考量9月是美股普遍表現較差的1個月分，該公司對美股持較為保守的態度。

諮詢公司BCA Research週四指出，股票風險溢價自2022年來首見負值，這可能是另外一個警訊；此外，MSCI明晟全球股市指數較周二的歷史高點跌約1%，而該指數自去年疫情爆發以來幾近翻倍，如今下跌也暗示著經濟復甦的進程開始退潮。

花旗全球市場策略師Matt King擔憂的是，公共和私營部門信貸轉為負值，這對一直以來仰賴廉價資金的市場至關重要，因為通常需要一個積極的差異來維持股市的成長動能，然從當前信貸和疫情的短期前景來看，似乎都非常負面。

但也並非所有銀行都認為股市觸頂，摩根大通表示，今年迄今有近7000億美元的資金在股票基金流動，且主要是散戶投資人在大量同入現金；巴克萊分析師舉2013年的「縮減恐慌」為例，表示當初主要是Fed溝通不良，才導致市場恐慌賣壓，如今傳達的方式已經有所改變，當開始退場時，市場不會出現動盪。