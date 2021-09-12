你是否每天早上起床後都會鼻塞，或是一直擰鼻涕，許多人都以為只是鼻子過敏而不以為意，醫師提醒，若長期出現5大徵兆恐是鼻咽癌，尤其當出現單側耳塞或耳鳴合併鼻塞時，恐是鼻腔息肉過大、擋住呼吸道、耳咽管，就很危險了。

外科醫師江坤俊在YouTube頻道《江P醫件事》影片中指出，長期鼻塞好不了，小心是鼻咽癌警訊，下列5大症狀要注意：

1. 鼻塞合併耳鳴：鼻咽處有個耳咽管通到中耳道，若鼻咽癌的息肉擋住了呼吸道、又擋住耳咽管，就會出現單側耳塞或耳鳴，當鼻塞合併耳鳴時就要特別注意。

2. 流鼻血：若長期同側鼻塞加流鼻血，也要當心恐是鼻咽癌徵兆。

3. 咳痰帶血絲：清喉嚨或咳痰時帶有血絲也要留意。

4. 頭痛或神經症狀：常鼻塞加上複視(產生兩個影像)，或是出現頭痛及臉麻、嘴巴歪斜等神經學症狀，有可能是鼻咽癌往上擴散眼神經或三叉神經。

5. 淋巴結轉移：所有的癌症都可能會產生淋巴轉移現象，當鼻塞合併頸部的淋巴結轉移時，要特別當心。

至於要如何預防鼻咽癌？江坤俊建議少吃醃漬、煙燻或燒烤食物，盡量避免刺激性很強的氣味，例如炒菜時的油煙以及工業原料，以免對鼻黏膜或鼻咽造成傷害。江坤俊也強調，若罹患鼻咽癌也不用過度害怕，初期其實只需做放射性治療，第二期、第三期則須化療，也不用開刀，因此及早發現可以及早治療。