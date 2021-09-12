香港男星吳嘉龍（Carl）是資深演員吳耀漢的兒子，入行多年星運都平平，近年雖已淡出螢光幕前，仍不時會在社群網站分享生活，日前他曬出出海的照片，白髮蓄鬍的模樣，相比同齡的男星，似乎滄桑一些。

現年45歲的吳嘉龍是中英混血兒，當年以模特兒的身份出道，擁有立體五官、高大身材，因俊俏外型受到不少關注，後來他參與黎明、張曼玉主演的電影《一見鍾情》踏入演藝圈，雖然2004年在情色電影《桃色》嶄露頭角，後又陸續演出《新警察故事》、《龍鳳鬥》、《逆戰》、《破風》、《無雙》等作品，都擔任配角，也曾在《特務J》音樂電影中與蔡依林激吻，可星運一直平平，近2年已淡出幕前。

吳嘉龍近年已淡出幕前。（圖／翻攝自IG）

而吳嘉龍平常熱愛水上活動，日前就在IG分享出海照，自拍中，可見他頭髮已長到及肩並蓄起鬍子，頭髮、鬍子都有些發白，似乎平常不太注重保養，臉上有明顯皺紋，肌膚也有些粗糙，很有個人風格，但整個人看起來滄桑不少。