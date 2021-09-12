明年度的住院部分負擔確定調高！衛福部社保司拍板，明年同一疾病的每次住院自付額上限將從現行的4萬1000元調漲至4萬3000元，漲幅追平去年度，為5年來新高，至於全年累計住院自付額上限則從6萬9000元調漲至7萬2000元，較去年低一些。

衛福部社保司司長商東福接受本報電訪時表示，根據今年度主計總處的資料顯示，我國今年的經濟較去年有所成長，因此依法調漲住院部分負擔天花板，但低收入戶、重大傷病者的基本權益並不會受到影響，衛福部還是會每年編列預算補貼。

商東福表示，即便明年度的單次住院部分負擔天花板調漲2000元，對低收入戶者來說，多出來的錢還是會由政府吸收，至於重大傷病者則維持全額免除，基本權益完全不受影響。

商東福指出，依照健保法第47條，每年可依照主計總處公告的CPI，調漲同一疾病的住院部分負擔上限，由於調漲方案預計明年1月1日生效，因此採用今年8月的經濟數據計算，預告後將在60天內向外界蒐集意見。

商東福說，明年預計調整的單次住院部分負擔漲幅，雖與去年相當，但這是因8月的經濟成長幅度與去年相當，至於去年調漲幅度為5年來新高，則是因2019年未調漲所致，但年度累計的部分負擔漲幅則未超過去年。

商東福強調，調漲部分負擔主要是希望醫療資源能適當分配，「既然不是重病，應該就沒有住院的概念」，因此也沒有所謂的排富條款，盼此次修改能將醫療資源留給更需要的人。