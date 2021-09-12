911事件之後，美國矢志要打擊恐怖團體與恐怖分子，但是調查與逮捕的過程中，也造成了一些嚴重冤案。亞森‧阿雷夫(Yassin M Aref)因聯邦調查局的錯誤指控，導致他在美國監獄虛度15年。

半島電視台(Aljazeera)報導，現年 51 歲的阿雷夫是庫爾族人，曾任紐約州首府奧爾巴尼(Albany)的清真寺領袖，但是在2004年，他被指控協助恐怖主義而遭到逮捕，然而卻在沒有任何實際證據的情況下，仍被重判15年。他的案件引起了美國公民自由聯盟(American Civil Liberties)對反恐政策的批評。

阿雷夫的悲劇源自911事件之後，美國出現的對伊斯蘭仇恨與岐視現象，在恐怖攻擊後造成的全體恐懼，使美國人變得排外，尤其是對中東地區移民與伊斯蘭信仰者的排斥。

2004年被被判刑的阿雷夫，以及之後聲援他的陳情活動。(圖/美聯社)

阿雷夫直到2019年才獲釋，被驅逐到伊拉克北部的庫德自治地區，他和他的妻子珠兒(Zuhur)住在一起，而他們的4個孩子，2個男孩和2個女孩，仍具有美國公民身分，在美國求學中。

阿雷夫將他的遭遇寫成書，書名叫《山之子：一個庫德人被視為恐怖分子的遭遇》(Son of Mountains: My Life as a Kurd and a Terror Suspect)，這本書有1這本書有 1000 多頁，英文版在2008年出版，內容包括他被捕和獄中生活的細節。今年7月，他再將此書譯為庫德語版。

阿雷夫說：「我被捕時34歲，直到49歲才出獄。入獄的15年間，我失去了所有人生目標，包括完成博士學位的計畫與建立自己事業的想法。」

阿雷夫在抵達美國一年後被聘為清真寺的主持人(imam伊瑪目)，他之後幾年，參加了幾次反戰運動，曾在2003年上街抗議伊拉克戰爭。正是這些活動，被聯邦調查局認為有重大可疑。

他說：「在法庭訴訟中，他們沒有我涉案的直接證據，但是聯邦調查局以我的信仰與反戰立場捏來間接影射。」

另外，在2003 年6月，美軍在突襲伊拉克拉瓦鎮(Rawah)的一個敵營時，找到一份用庫爾德語寫的筆記本，紀錄了阿雷夫的姓名，與他在美國的住址和電話號碼。這使他的嫌疑更大，導致聯邦調查局對他展開調查。

聯邦調查局最初說，筆記本在我的名字旁邊註記「指揮官」，我否認了這一點，當法官請政府提供筆記頁面時，聯邦調查局承認存在誤譯。

那個詞是「kak」，庫德語中的意思是「兄弟」，確實有尊重的意思，但與「指揮官」有蠻大的差距。

阿雷夫說，當時的輿論對他更不利，司法部副部長詹姆斯 B 科米(James B Comey in)在華盛頓特區的記者招待會上宣布他被捕時，用語是「我們已經抓到了大魚。」(We have got the big fish)

阿雷夫說，聯邦調查局說服一名因詐欺罪而面臨重刑或驅逐出境的線人，透過他的朋友穆罕默德·莫沙里夫·胡辛(Mohammed Mosharref Hossain)接近他，胡辛是一名來自孟加拉的美國公民，在奧爾巴尼經營一家披薩店。

那位匿稱馬利克(Malik)的線人，秘密記錄了阿雷夫與胡辛的談話，談話提到阿雷夫想向侯賽因借 5萬美元，然後解讀為是購買肩射式飛彈的洗錢工作。

因為這些證據，阿雷夫與胡辛在2006年被陪審團認定犯有洗錢、支持恐怖主義罪，遭判處15年監禁。

胡辛被判刑後對法官說：「我不知道恐怖主義、恐怖分子、槍擊或爆炸事件。我只知道我用來做披薩用了多少磅麵粉，如此而已。」

被視為恐怖份子的阿雷夫，被關押在印地安那州特雷霍特市(Terre Haute)的特殊監管所，那裡外號「小關達那摩」(Little Gitmo)，他被單獨監禁兩年半，家人和孩子幾乎不能來看他。

阿雷夫說：「即使是探監，我仍不被允許擁抱或親吻我的孩子。我們只能隔著厚厚的透明窗兩側打個電話。」

阿雷夫說，他希望聯邦調查局的「秘密證據」能在某個時候完整公佈，以便他能證明自己的清白。但是，在美國遭受的不公正對待，使他對於「美國是個民主和人權之地」的看法已經消磨殆盡。

阿雷夫的律師凱西曼利(Kathy Manley )表示，聯邦調查局沒有拿出真正直接的證據。

而且當年的審判，法官也不公平。曼利說：「阿雷夫是伊斯蘭恐懼症的受害者，他因穆斯林的身分而被定罪，當時法官還告訴陪審團，聯邦調查局有充分的理由將他作為重點目標。」

值得注意的是，儘管阿雷夫遭受了美國的磨難，但他並不因此而成為反美主義者。他說：「自從我回來庫德斯坦地區，我成了美國的辯護者，我知道美國存在仇視伊斯蘭教的現象，但毫無疑問，與我被捕時相比，現在情況已有所改善。」