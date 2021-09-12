日前有女大生打完AZ疫苗後連吞6顆普拿疼仍止不住身爆痛，引起許多人好奇詢問，普拿疼一天最多可以吃幾顆？家醫科醫師許書華表示，止痛退燒藥的主要成分是「乙醯胺酚」，一般建議最大日劑量不超過4000毫克，並且在黃金1小時內服用最有效，過量恐造成肝臟損傷，甚至重症或死亡。

許書華在臉書《許書華醫師 陪妳寫日記》指出，以325毫克的普拿疼計算，一次1～2顆，每4到6小時服用一次，安全日劑量為8顆，在24小時內不能超過12顆(3900毫克)；若為500毫克劑量，最大安全日劑量為6顆，在24小時內別超過8顆(4000毫克)；至於最高單位的650毫克劑量，服用間隔需拉長到8小時，最大安全日劑量為4顆，24小時內不要超過6顆(3900毫克)。

許書華建議，打疫苗後若出現發燒疼痛症狀再吃，而且在黃金止痛一小時內適度服用正確劑量，效果可達到8成以上，若拖到後面已經非常疼痛或嚴重發炎才使用，效果恐只剩下3成，因此服用的劑量可能就必須再增加。

許書華也提醒，普拿能不應與其他含有乙醯胺酚成分的藥品同時使用，否則可能造成劑量過高問題，服藥時不應飲酒或併服含酒精飲料，避免加重藥品的肝毒性，過量服用恐出現中毒症狀，包括噁心、嘔吐、食慾不振、右上腹部疼痛，嚴重中毒時，皮膚可能會變黃及感到倦怠，一定要馬上停藥、盡速就醫，並在中毒後的8小時內給予解毒劑治療最有效。