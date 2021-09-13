就在美國總統拜登與中國國家主席習近平二度通電話後，據英國《金融時報》報導，拜登政府也在「認真考慮」允許台灣方面的要求，將中華民國駐華府代表處名稱從「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。國民黨議員葉元之和徐巧芯都認為，樂觀其成！改為中華民國更好！

國民黨新北市議員葉元之12日晚間在直播中表示，藍營為了避免被民進黨抹紅，對這件事認為「OK，趕快改，改成台灣辦事處，或是中華民國辦事處，樂觀其成」。但他直言，這是個大內宣，因為時機很巧合，拜登和習近平才通電話講了90分鐘，看起來拜登急切要和中國大陸就氣候變遷、疫情等議題合作。

葉元之進一步指出，拜登、習近平通話，看起來美國不斷在調整政策，民進黨會有危機感，擔心會不會被當棋子丟掉？所以民進黨一定要平衡一下，就是「台灣代表處」。

葉元之認為，這件事是操作出來的，第一，台灣如果有向美國要求改名，英國金融時報怎會知道？葉元之推測，應該是有人去遊說華府周邊人士放出的消息，傳回台灣，可以平衡拜習通話殺傷力，表示美國還是愛台灣的！這就是一個大內宣！

國民黨台北市議員徐巧芯在《董事長開講》直播中表示，美國戰略模糊目前沒有要改變，如果美國要改為台灣代表處，她也樂觀其成。她強調，國民黨的主張就是中華民國，如果是台灣也不錯。這件事就是一個新聞而已，時間還沒到，就再看看，不用太急。