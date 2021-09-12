北韓在9日晚間舉行國慶73週年閱兵，與過往不同的是，本次並沒有展示大型彈道飛彈。且本次閱兵較為罕見的選擇在夜晚舉行，駐地專家就閱兵內容分析金正恩的兩大用心！

North Korea’s military parade features hazmat suits and gas masks - BBC News

在9日舉行的北韓國慶閱兵中，並未重點展示人民軍的武裝力量，主題命名為「民間及安全武力閱兵式」。除了選在夜間舉行之外，有大批穿著防護衣且帶著消防面具的士兵與工人列隊遊行，也是本次閱兵相當明顯的重點。

北韓最高領導人金正恩也在閱兵中現身，明顯比過去更為消瘦。他在一群沒有戴口罩的孩子簇擁下觀看閱兵儀式。而這一回金正恩沒有發表談話，也引發的韓國媒體的關注；且由於出席閱兵儀式的金正恩實在是與過去差別太太，日本還有報導指出恐怕出現的只是替身，更推測北韓恐發生政變，金正恩本人恐遭軟禁。

9日舉行的北韓閱兵中，金正恩有出席但沒有發表談話。過於消瘦的身形更引發討論。（圖／路透）

而在閱兵儀式後第二天，北韓官方媒體公佈了內有消防車、拖拉機以及施放煙火的照片。《BBC》報導引述分析人士說法指出，本次閱兵的規模不及往年，主要檢閱勞農赤衛軍、社會安全軍與青年近衛軍等組織。而針對在夜間閱兵的關鍵，這並非北韓第一次，而過往來自中國的軍事分析人士認為，在夜間閱兵的考量多重，大多是為了展示空軍飛行和傘兵等北韓空軍在夜間作戰的能力。

而《BBC》駐北韓記者Laura Bicker分析，北韓舉行閱兵一班有兩大目的。第一，在大多數情況下北韓閱兵可視為無視國際制裁、向外界炫耀軍事裝備和彈道導彈的方式，但多數的情況下，更是為凝聚國內支持度的一種手段，尤其在困難時期更為如此。北韓鼓勵民眾觀看閱兵，展現集體力量，並且施放煙火為他們加油，即便在部分地區的民眾是餓著肚子在看閱兵。

9日舉行的北韓閱兵中出現大量穿著紅色防護衣，且配戴防毒面具的部隊，成為了外媒關注的焦點。（圖／路透）

第二，身著紅色防護衣的部隊也令人好奇，記者分析這暗示平壤要對人民展示，即使北韓沒有確診病例，對抗病毒的不懈戰鬥仍舊持續保持。

Bicker指出，北韓在過去12個月期間已經舉行三次閱兵，即便是在北韓也是相當罕見的情況。他並提出質疑，表示一個國家要在沒有接種疫苗的情況下，在全球大流行的時期裡，在首都聚集大量不戴口罩的人，是冒著巨大的風險，而他認為不管出於何目的，在金正恩打的算盤下這風險都是值得的。

當前北韓在世界衛生組織的報告中，目前仍沒有任何確診與死亡病例。批評人士認為這不太可能。本月北韓二度拒絕來自中國的300萬劑疫苗，並宣稱應該送給疫情更嚴重的國家。