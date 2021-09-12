《鄭亦真辣晚報》

新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併升格的議題，引發討論。總統蔡英文表示，仍需要考量地方民意的反應，還要有相關法制面的配套措施，這些都還需要審慎嚴謹的討論。國民黨台北市議員王鴻薇表示，民進黨以及蔡英文難道為了林智堅一個人，要得罪苗栗、彰化嗎？

王鴻薇12日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中表示，當初桃園整取升格，提出好多福利搶人。林智堅不努力，卻想直接用修法的方式，把門檻降低，門檻若降低，彰化立刻就可升格，人家早就超過1百萬人。林智堅這樣搞，只會讓人家看清他的真面目，新竹市、新竹縣合併，只是為了林智堅一個人，把苗栗消失，然後根本也沒有想到彰化，彰化早就超過1百萬人，如果這樣，是不是應該先讓彰化能夠直接升格直轄市。

王鴻薇認為，蔡英文非常喜歡林智堅，不好意思叫林智堅煞車。可是新竹縣市合併升格這件事，通通不合理，何況內部還有雜音，而且一旦推動新竹縣市合併升格，苗栗、彰化一定會反彈。王鴻薇反問，民進黨以及蔡英文，你們為了林智堅一個人，要去得罪苗栗、得罪彰化嗎？難道你們未來德的選舉只有一個新竹市要選嗎？其他的縣市真的通通都可以放棄，若要放棄，國民黨繼續執政，可是國土規畫以及縣市合併或升格，不是這樣搞的。