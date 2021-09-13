大陸女星趙薇上月底傳出一夜間被封殺，不僅作品被下架、除名，微博超話也被查封，更驚傳行蹤成謎，後來她曾在IG發文又秒刪，令粉絲相當憂心，風波延燒多日，趙薇12日又被發現在微博悄悄發聲了！

雖然趙薇的微博超話被查封，但她本人和工作室微博並沒遭到禁言，就有網友發現她12日到女導演李孟橋的微博底下留言「生日快樂」，隨後還補充笑臉、愛心的表情符號。

趙薇微博留言替導演慶生，讓粉絲相當激動。（圖／翻攝自微博）

不過，李孟橋導演的生日其實是在8月29日，趙薇直到9月12日才留言替她慶生，雖然這祝福隔了14天才送達，但也打破了趙薇微博遭禁的傳聞，不少粉絲更是激動地在趙薇留言下評論「好想妳呀」、「看到妳出現真是太好了」、「看到妳評論的一瞬間，眼淚止不住了，想妳」。

事實上，趙薇疑遭大陸官方封殺，盛傳此事跟趙薇夫妻的賺錢、投資致富方式有關，由於去向不明，一度瘋傳她連夜逃往法國，但她曾在IG發文透露自己和父母仍在北京，雖然趙薇過沒多久即刪文，但她此舉被外界解讀為像在報平安，也是在澄清「跑路」傳聞。