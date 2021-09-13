金馬影帝李康生13日以形象大使身份出席「2021勞動影像嘉年華－臺北勞工影展」開跑記者會，他以勞工和演員的身份說：「疫情期間拍戲真的很辛苦，我們每週都要捅鼻子（快篩），拍《山中森林》就捅了三次，都自己捅，被別人捅很痛！」他也呼籲：「演員其實站在最前線，要脫口罩才能拍戲，我在這邊要呼籲演員應該提早打疫苗，不然被傳染機率很高。」他表示自己曾經小中風過，希望能打莫德納疫苗，因等不到改勾選BNT，「希望能早點打到，不然風險很大」。

李康生近期拍了五部電影，除了在大陸電影《風過猶存》飾演退休報社記者，其他四部片中都飾演反派，笑說自己是「反派代言人」，他在大陸電影《繁華將至》和吳鎮宇同台飆戲使壞，在台灣電影《鱷魚》則飾演洗白的黑社會老大，到議員辦公室擔任主任，《童話世界》中是和學生發生不倫的補教名師，《山中森林》中雖是反派，「但是有情有義的黑社會老大」，他笑說希望大家看了他的演出，「會恨得牙癢癢的更記得我」，被問接拍反派角色原因則說：「以往在蔡明亮導演電影中都是正直的小人物，希望在演技上有更多的突破。」而接拍那麼多影視作品，李康生坦言身體有點負荷不了，卻說緊接著還要到大陸拍兩部作品，原因十足冷面笑匠風格：「飛過去要隔離，乾脆一次拍兩部！」

而談到演得最過癮的反派角色，李康生表示是和尹馨、張孝全共演的《童話世界》，「女學生太仰慕我，就發生不倫，誰對誰錯看了電影才知道」，他難忘有一場對學生授課，即興將自己最擅長的歷史故事拿出來講，「整段戲的台詞都我自己想的」。而昨颱風天，李康生忙採收家中後院三顆柚子樹上的柚子，並修剪樹枝做防颱準備，「還好颱風沒有很大」。

「勞動金像獎」單元將搶先放映由多部參賽作品中脫穎而出的本屆7部得獎作品，分別是《以啟山林》、《阿和今日不放片》、《降河洄游》、《河床下的那群人》、《為寂寞在唱歌》、《未完待續》、《蓋大厝的人生》，首獎35萬元獎落誰家，將於10月15日的線上頒獎典禮揭曉。