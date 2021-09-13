極度缺乏海外客戶、甚至已開始遭美國海軍冷眼相待的波音F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機，正努力爭取成為加拿大皇家空軍的下一代戰機。美國媒體「Politico」指出，對加拿大而言，F/A-18E/F在成本、政治承諾和帶來的經濟利益上佔據優勢，但仍須正面對抗最強大的對手－洛馬F-35匿蹤戰機。

根據報導，加拿大現役主力戰機CF-18「大黃蜂」（Hornet）戰機已服役近40年，其88架下一代戰機競標2017年正式開啟，至今僅剩下3名選手：瑞典紳寶（SAAB）的JAS-39E「獅鷲」（Gripen）、洛馬F-35，以及波音F/A-18E/F。加拿大預計於2022年春天正式決定得標者，而消息人士告訴「Politico」，由於不易融入美加防空作戰體系，獅鷲可能在今年秋季提前遭到淘汰。

「Politico」指出，超級大黃蜂在多個層面佔據優勢，如加拿大雖然是F-35計畫的9個夥伴國之一，但該國總理杜魯道（Justin Trudeau）2015年宣布「絕不採購」F-35；若他於本月20日的國會大選中再度取勝，此政策應會繼續對相關計畫造成影響，以免讓持續6年的爭議成為執政汙點。

且F/A-18E/F的前期成本和操作成本遠低於F-35，加上波音已承諾，若加拿大選擇F/A-18E/F，將全力與該國的工業界合作，為其帶來價值610億加幣（約新台幣1.33兆元）的經濟效益，並創造達25萬個工作機會，使超級大黃蜂在「經濟面」上相當亮眼。

不過「Politico」也強調，F-35將在性能面取得領先，不僅由於其搭載的各式先進設備，更重要的是，F-35A是美國空軍的下一代主力戰機，採購總數預計超過1700架，美國海軍和陸戰隊也會購買數百架F-35B和F-35C；而加拿大皇家空軍新戰機的優先需求，便是能與美加共組的作戰體系完全整合，在北美防空司令部（NORAD）號令下執行任務。目前來看，沒有其他人選能在這點上超越F-35。

「Politico」指出，在加拿大國會選戰期間，杜魯道的政治對手們已開始針對此標案進行攻擊，並認為由於相關計畫拖延太久，無論最後加拿大選擇何種戰機，都將被質疑這漫長的採購決策過程是否只是浪費時間與金錢。