星座專家唐綺陽於官方頻道分享9/13～9/19星座運勢，目前還在五星逆行中，這段時間我們會回顧過往，著手處理老問題，過去遇到狀況若沒有即時處理，最近這些問題會紛紛浮現，如果近期感覺有點倒楣，或許是在提醒你過去有做錯的地方，要面對自己的不足、錯誤之處。

本周火星衝刺中，火星即將在周三進入天秤座，這段時間火能量很強，要注意火氣不要太大，學會控制脾氣，另外要注意用火、操作機械的安全性，工作可能有過勞傾向。周三火星進天秤座，太陽、火星、水星都進天秤，代表多事的開始，合作好壞兩極化，可能會有很好的合作契機，也可能在合作當中受害，這段時間應該有很多人會告來告去，要好好捍衛自己的權益。周三後天秤座開始忙碌奔波，有機會受到大家注意，瞬間爆紅，如果和夥伴、伴侶相處不合，近期問題會被放大，建議趁這個機會好好面對、處理。

水星將在天秤座開始停滯，它的效應等同逆行的感覺，水逆的不順感又回來了，這段時間特別有機會遇到老朋友、老同學、以前合作過的人，或想起一些往事，也會讓我們折返跑、迷路、漏接訊息、溝通不良，尤其是很重要的合作關係更容易出狀況，大家還會翻舊帳，這些都是我們在處理天秤關係的時候很重要的訊息。

重要星象：五星逆行中，火星衝刺中，火星進天秤，水星停滯期

五星逆行中，回顧過往、處理長久以來的問題，正視自己的不足及錯誤之處。火星衝刺中，火能量強大，容易感到急躁，應多加控制脾氣，注意用火、操作機械安全等問題。火星進天秤，合作關係好壞兩極化，關注捍衛自身權益，天秤座多勞奔波，有爆紅機會，合夥或伴侶關係的問題被凸顯，應好好面對處理。水星停滯期，生活中有不順感，有機會與老朋友相遇、回憶過往，當心有折返跑或溝通不良等狀況。

【工作注意：獅子、處女、天秤、摩羯】

獅子：志同道合的夥伴，是考量的重點

處女：反對者的意見，也有值得參考之處

天秤：適合處理職場人際的好時機

摩羯：需協調各方意見，感到不輕鬆

【桃花注意：金牛、雙子、巨蟹、射手】

金牛：好好享受曖昧的感覺

雙子：有戲劇化的桃花機會

巨蟹：多點理性，同情與愛情要分清楚

射手：收斂一下魅力，避免遇到爛桃花

【財運注意：牡羊、雙魚】

牡羊：走保守路線，進財慢但很安全

雙魚：做點新嘗試，有機會打開財運

【健康注意：天蠍、水瓶】

天蠍：要適當運動，當心太宅影響健康

水瓶：注意交通安全，謹慎以對減少意外