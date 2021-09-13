又有主播告別螢光幕！TVBS「質男主播」彭志宇，播完璨樹颱風，將暫時離開新聞圈，前往英國念書。據了解，彭志宇本周就要搭機啟程，離職前決定「再上兩天班」，等颱風一走，他也要飛了。

世新大學廣電系畢業後，彭志宇進入中視，新聞一跑就是3年，接著轉投TVBS至今。規劃許久的出國行程，原本去年就要出發，遇上全球新冠疫情暫緩；思考一年，仍決定出國看看。《中時新聞網》訪問彭志宇，他說想去國外拓展視野、與不同文化背景的人士交流，「走出攝影棚看天下，我想會滿有趣的。」

彭志宇以生活消費線為主，曾主跑交通、氣象。（翻攝彭志宇臉書）

彭志宇此行將前往倫敦國王學院（King's College London）就讀，為期一年。他透露，高二參加傳播營隊，自此朝新聞工作努力，很幸運出了社會，先後在中視、TVBS都獲得採訪及播報機會，也算圓了一個夢。

「我覺得不論是採訪、播報，大家陪我在鏡頭前，從初入社會的青澀，磨到現在相對熟練，像是一起長大的朋友，謝謝大家包容、也謝謝大家捧場」，彭志宇說。