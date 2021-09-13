以色列理工學院的一組科學家表示，他們發現了一種逆轉免疫系統細胞的方法，這除了有助於防止自然老化，還能使老年人對COVID-19和其他感染病更具有抵抗力。

●逆轉免疫系統細胞

根據《耶路撒冷郵報》報導，研究人員發現了人體用來製造B細胞分子的途徑，免疫系統利用它來識別和產生所有進入身體新病原體的抗體。

在一般的情況下，人類的身體會在晚年時減少製造B細胞，但若可以抑制特定的激素，就可以觸發B細胞的產生，理論上會讓老年人的免疫系統就像年輕時一樣強健，這是根據上個月發表在《Blood》雜誌上的研究內容。

不過該團隊仍然需要進行更多的臨床試驗，他們的計畫暗示了未來老年人或許可以像年輕人一樣擁有抵抗病原體的細胞，在享受更好的健康狀態下，順利的進入老年。

●B細胞的生成會停止

通常B細胞在死亡前只能存活很短的時間，並轉化為持久記憶B細胞（MBC），人類的免疫系統將記憶B細胞（MBC）用作是以前感染的一種記錄（類似資料庫），如果一個B細胞在變成MBC之前死亡，它將被一個全新的細胞取代。

這項研究表示，當更多的單核細胞佔據空間時，B細胞的生成就會停止，這也就導致老年人的免疫系統更難去學習如何抵禦新型冠狀病毒等等的各類新病原體。

●身體迅速開始產生新的B細胞

以色列技術研究所研究員多倫·梅拉米德告訴《耶路撒冷郵報》：「當你年輕的時候，你有年輕的細胞，而年輕的細胞有一種多功能的能力可以識別任何進入我們身體的東西。」

為了找到可以欺騙身體製造新B細胞的方法，研究人員探索了一種身體自然供應療法，他們發現在多發性硬化症（多發性硬化症起因於中樞神經系統發炎及髓鞘受傷）治療患者體內裡的MBC庫存已經耗盡，但在實驗過後他們的身體卻迅速開始產生新的B細胞。

接著研究小組發現，一旦某種機制被補充後，特定的激素會再次關閉B細胞的生成，因此只要停止這種激素的活動，就會讓身體兩側產生額外的B細胞，研究人員他們希望把這種機制變成一種治療老年人和免疫功能不佳者的療法。

梅拉米德在接受《耶路撒冷郵報》採訪時表示：「這是一個巨大的發現，簡直是大海撈針。」