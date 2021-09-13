每個人踏入婚姻的契機都不同，搜狐網命理專欄分享，白羊座、獅子座、處女座的人唯有遇到真愛才會想結婚，非常排斥被安排相親或聯誼，對他們來說，談感情一定要有火花，否則寧願單身一輩子。

▍1.白羊座

白羊座個性熱血，非常做自己，是很有主見的人，在感情方面，也很有自己的堅持，如果和不喜歡的人在一起，他們每天都會很痛苦，因此，他們不會輕易踏入一段感情。每當父母強迫他們去相親認識異性時，白羊座都會謊稱自己是單身主義者，藉此拒絕長輩的安排。然而，他們並不是真的不想結婚，一旦遇到對的人，白羊座就會把之前的話拋在腦後，不僅會火速交往，更可能閃婚。

▍2.獅子座

獅子座思想獨立，不易受到他人影響，在擇偶時，他們不喜歡透過介紹來認識異性，因為依據他們過去的經歷，其他人介紹的對象結果通常都不合他們的意，若你隨便介紹，他們還可能會生氣。在獅子座看來，每次相親或聯誼都是在浪費時間，所以獅子座會宣稱自己有對象，想以此堵住別人的嘴，不希望被打擾。然而，如果他們遇到真愛，他們則會變得超主動，會積極追求對方。

▍3.處女座

處女座個性挑剔嚴謹，常常給人難搞的印象，是出了名最難脫單的星座，但其實他們從來沒有放棄尋找真愛，只是標準太高，才遲遲沒遇到真正讓他們心動的人。處女座認為，如果另一半無法讓自己感到幸福，那婚姻就沒有意義，他們不想為了趕進度或生育而結婚，只願意耐心等待，當他們遇到真正喜歡的人時，他們就會付出一切，全力愛對方。