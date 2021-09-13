新冠肺炎疫情未解，台灣目前維持二級警戒，出門在外都要持續戴著口罩。不過有越來越多人發現，從居家上班恢復回到辦公室後，似乎常常一到午後就會頭痛，原來真有「口罩頭痛」這種情況。

口罩重量雖然不及護目鏡，但因為長時間配戴，並且為求密合按壓鼻樑，如果再加上眼鏡、耳機，都會造成持續壓力。部立南投醫院疼痛科隋善中醫師指出，持續施於顱周軟組織的壓迫或牽引所導致的頭痛，是一種「眶上神經痛」。

●口罩內二氧化碳量飆高 缺氧導致頭痛

除此之外，日本北里大學教授五十嵐久佳也指出，口罩具有隔斷作用，鼻腔能吸入的空氣量減少，因此氧氣量降低，但呼出的二氧化碳較難排除，就積聚在口罩中。研究數據顯示，與正常空氣相比，口罩中的氧氣會減少87%左右，二氧化碳卻增加了約30倍。

當這種情況發生時，口罩內空氣品質不良的程度，就像一直待在空氣不流通的室內。此時血液中的氧氣會減少而二氧化碳會增多。為了讓身體能獲得足夠氧氣，血管就會擴張而導致頭痛。

五十嵐教授也提醒，由於配戴口罩也有保濕作用，因此身體對於口渴感知降低，還有不少人嫌拿下口罩麻煩，減少喝水次數，身體缺水也是造成頭痛的原因之一。

●3招舒緩「口罩頭痛」：找地方深呼吸、喝水、更換口罩款式

不論是壓迫型或是缺氧型頭痛，專家建議三種辦法：

1.找個避開他人的地方，拿下口罩稍事休息並且深呼吸；

2.補充水分；

3.選擇口罩內空間較大的款式或是調整耳帶。這些方式都能舒緩「口罩頭痛」。

●持續頭痛不要輕忽 恐是染疫症狀

不過頭痛也是新冠肺炎染疫者常見的狀態，醫師提醒，如果頭痛無法緩解，同時有下列特徵時，仍要警覺是否染疫：

1.持續性强的疼痛；

2.有刺痛的搏動性疼痛，或者被壓迫的疼痛；

3.頭部兩側疼痛；

4.吃止痛藥沒有用。