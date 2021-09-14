在夏末秋初之際，屋莎鬆餅屋、PABLO x 辻利茶舗、捲捲人生 奶油捲專賣店、東京必買伴手禮The maple mania 楓糖男孩、蜷尾家均推出療癒系甜食，從灑上金箔點綴的綿密鬆餅，或是一咬爆漿的抹茶半熟起司塔，都給人耳目一新又充滿驚喜的口感。

▍1.Woosaパンケーキ 屋莎鬆餅屋

屋莎近期正式插旗新竹，推出首家「屋莎洋食鬆餅屋」形象店，除獨家湯丼飯、排餐、日式咖哩飯、義大利麵與漢堡等人氣商品外，更推出全台獨家的經典日式漢堡排及黑岩芝麻冰淇淋雲の鬆餅。季節限定的「黑岩芝麻冰淇淋鬆餅」以手工慢火烘炒黑芝麻，細緻研磨後融合於滑順鬆餅中，醇厚的香氣層層堆疊，吃得到芝麻濃郁的層次，更有奢華的金箔點綴，綿密細緻的口感令人醉心。在飲品方面，則有加入多種鮮果的夏日芒果莫西多、悄悄話黑梅紅酒、午夜夢境桑格利亞水果酒，以MOCKTAIL及COCKTAIL帶來微醺幸福感。

「黑岩芝麻冰淇淋鬆餅」以手工慢火烘炒黑芝麻融合於滑順鬆餅中，更有奢華的金箔點綴。（圖／楊婕安攝）

※中時新聞網提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！※

▍2.PABLO x 辻利茶舗

日本超人氣甜點品牌 PABLO 與創業161年的辻利茶舗首度重磅聯名，推出「PABLOX辻利 抹茶芋泥起司塔」及「PABLO迷你-辻利茶舗100%宇治一番茶」2大全新產品。抹茶芋泥起司塔以茶味豐厚的上等茶葉製作抹茶粉，融於經典的半熟起司塔後，醇香奶味將抹茶微澀口感襯得更為柔和，且更豐厚了喉間的回甘茶香，再搭配淡雅香甜的芋泥內餡，三者以完美比例結合，讓整體口感滑順濃醇，吃多了也不膩口，並於塔面特別加入軟Q的紅豆白玉增添層次，最後綴上金箔脆餅，成就最精緻奢華的享受。

日本超人氣甜點品牌 PABLO 與辻利茶舗首度聯名，推出抹茶芋泥起司塔（左）及迷你抹茶塔（右）。（圖／楊婕安攝）

而迷你抹茶起司塔特選100%京都府少數有機認證栽培的一番茶，其抹茶特有的覆蓋茶香顯著、入口苦味甚少新鮮回甘、外觀與色澤都是抹茶鮮度昇華的體現，結合PABLO起司塔的濃醇滋味，搭配酥脆塔皮提升口感層次，是抹茶控絕對不能錯過的夢幻甜食。

▍3.捲捲人生 奶油捲專賣店

看準肉桂捲近年在台刮起的旋風，「捲捲人生 奶油捲專賣店」全新開設以外帶為主的肉桂捲專賣店，除了特別選用馬達加斯加肉桂粉、天然法國進口奶油與日本進口麵粉，讓麵包口感紮實香濃，除了尺寸比一般肉桂捲大，更霸氣推出多達15種口味，保證讓肉桂控們陷入選擇障礙。

除了尺寸比一般肉桂捲大，更霸氣推出多達15種口味，保證讓肉桂控們陷入選擇障礙。（圖／楊婕安攝）

除了「這個核桃經典」原味口味之外，更有另外14款多樣化的創新口味，包含熱量破表的「流沙肉桂」、「花生省魔術」、「超營養芝麻」、「罪惡太肥糖」、「哄小孩 OREO」，水果系列的「白蘭地令狗」、「士多啤梨」、「布魯貝梨」、「克蘭貝梨」，也有加上乳酪的「雷檬乳酪」、「保村的金牌」等熱銷推薦款。每日除了熱騰騰出爐的肉桂捲外，店家還貼心準備烤箱，僅需1分半的時間就能讓肉桂捲回到外酥內軟，香氣逼人的狀態。

▍4.The maple mania 楓糖男孩

看準國人對日系甜點的熱烈喜愛程度，來自東京的「The maple mania 楓糖男孩」在本月正式登台快閃，引進品牌旗下最受歡迎的「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」，提供單一系列多入裝及兩種商品組合而成的綜合禮盒，未來也預計陸續在新光三越北中南不同分館進行巡迴快閃。

來自東京的「The maple mania 楓糖男孩」在本月正式登台快閃，引進品牌旗下最受歡迎的「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」。（圖／楊婕安攝）

「楓糖奶油夾心餅乾」使用加拿大魁北克楓糖及奶油製造而成，並加入黑糖作為隱味，揉合出濃厚的多重層次，為了襯托出楓糖的清爽甜味，特地在中間的巧克力夾心層，保留純淨的奶香，揉合出濃厚的多重層次，是一款不會過於甜膩能充分感受到楓糖香氣的餅乾。「楓糖費南雪」為了使清爽的楓糖能達到濃厚而富有層次的甜度，也同樣加入黑糖作為隱味。外表金黃酥脆，香氣十足，一口咬下，可吃到濕潤鬆軟的口感與楓糖的甘甜清香。此外，產品包裝紙採用醒目的黃色，並印上可愛的「楓糖男孩」以及「愛犬Buddy」圖樣，充滿玩心設計的簡約樣式，讓人愛不釋手。

▍5.蜷尾家

今年秋季最新潮的冰品甜點來了！華人冰王蜷尾家推出「沒錯，就是蜷尾家愛的雪餅」禮盒，以「糖漬柚香牛奶＋脆脆花生巧克力」及「糖漬柚香牛奶＋花生海鹽焦糖」2款口味療癒人心，希望透過童年記憶，翻轉經典的冰淇淋三明治，每一口都能滿足冰淇淋控挑剔的胃！

為呼應中秋氣氛，蜷尾家特別推出全新口味「糖漬柚香牛奶」，以經典牛奶冰淇淋搭配柚子果乾，營造濃郁清新的口感。（圖／品牌提供）

為呼應中秋節氣氛，蜷尾家特別推出全新口味「糖漬柚香牛奶」，以經典牛奶冰淇淋浸泡柚子24小時，加入選自日本愛媛縣的柚子果乾，牛奶的醇厚順口與柚子的清爽果甜完美交融，並搭配馬茲卡彭起司，提升濃郁滑順口感。「脆脆花生巧克力」則在巧克力牛奶冰淇淋中，加入KitKat餅乾碎，增加酥脆口感，花生醬抹於消化餅，讓濃郁的巧克力與鹹甜的花生抹醬達到絕佳平衡。「花生海鹽焦糖」以經典牛奶冰淇淋巧妙混合焦糖醬，加入海鹽提味，消化餅上的花生醬完美提升整體味覺層次，伴隨著鹹甜的尾韻在口中蔓延。