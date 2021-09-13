近日非洲豬瘟肉品及加工製品已流入市面，讓消費者更加憂心吃到來路不明的豬肉？加上中秋佳節將至，疫情警戒日漸提升，宅家烤肉或自煮現正當道， 家樂福為消費者食安把關，推出嚴選豬肉系列，做好履歷驗證，嚴格溯源，能讓你安心吃、放心煮。

宅在家烤肉的中秋節，家樂福提供讓消費者安心的豬肉商品，為食安把關。 (圖/業者提供)

來「家」買肉真安心 手機一掃QR碼 溯源全看清

面臨非洲豬瘟肉品對國內養豬產業的威脅，消費者更加在乎「豬肉的前世今生」，食的安全最為關鍵！家樂福選用在地的台灣國產豬，拒絕使用瘦肉精/生長激素，從產地、飼養及水質管理、肉品加工還有到店前各項檢驗報告，皆全程管控，嚴格把關。

家樂福致力推動食物轉型，率先將豬肉導入區塊鏈技術，豬肉商品可依生產批號向上追溯，並定期邀請第三方公正單位稽核驗證產品安全。家樂福要求豬肉供應夥伴要對自己的數據負責，一旦上傳資料就無法刪除，並提供最新數據給消費者查詢，成為嚴格的溯源考據，顧客只要透過手機掃描QR Code，就能一清二楚所有豬肉資訊，方便顧客一目了然，安心選購。身為採購大臣與料理廚娘的部落客媽咪直誇，「家樂福豬肉產品的履歷溯源認證透明，且不使用瘦肉精以及生長激素，讓我感到安心的是，帶給家人吃下肚的營養和健康。」

台灣在地的嚴選豬肉專區，資訊清楚、肉品齊全便於選購。(圖/業者提供)

貼體包減塑、衛生保鮮、體貼便利又環保

對照傳統市場豬肉攤販常有一種衛生不佳、食安隱憂的負面觀感，有網友在Mobile01發文-如何勸婆婆別買市場豬肉文，獲得不少同溫層網民附議，皆有過類似經驗，版上提到在傳統市場的溫體豬，常遇到老鼠啃食、蒼蠅肆虐、血水橫流、細菌孳生及食材易腐壞等問題，大家紛紛推薦家樂福正港台灣豬嚴選豬肉，同時支持貼體包系列，不但真空隔絕且能保有肉質的鮮度。

貼體包免除了傳統包材的缺點，因它擁有隔絕空氣、高保鮮、防滲血水、方便衛生的諸多特點，並與台灣第一電宰場立大、金豐盛等多家大廠合作，推出HACCP認證「環保貼體包」，採用真空密封技術，將肉品包材簡化到極致，減塑環保，防止血水外漏，還可用手觸摸肉體質地，又能保鮮延長食物保存期，更體貼料理者能直接撕開包裝不需清洗，就可直接烹調，衛生又便利！

環保貼體包的真空密封技術將包材簡化，減塑、環保、衛生，又能充分保鮮。(圖/業者提供)

最佳創意「豬」角 宅「家」夯肉創意吃

宅在家也可創意料理台灣豬，一同來收服家人的胃。有網友在女性論壇開箱分享豬肉料理「韓式燒肉火龍堡」選用家樂福嚴選冷藏台灣後腿豬肉絲、豬肉片、生菜、苜蓿芽、火龍果片及貝果(或漢堡)，此創意料理可以當作早餐、正餐、輕食，或是午茶點心都是不錯的選擇！

中秋佳節即將到來，宅夯肉最不能或缺的豬肉食材都在「家」！ 有部落客在妞新聞分享中秋必備「創意水果烤肉串」，選用較少脂肪的家樂福豬里肌肉片，捲上有豐富纖維質的蔬果，最後刷上日式水果燒肉醬或玫瑰鹽、胡椒，吃起來超爽口又無負擔，還能增加飽足感，還有會讓人食指大動的「青椒鑲肉」烤肉料理，能吃到青椒的鮮甜與豬肉的味美，用燒烤取代油炒，少油低醣又多纖。

家樂福選用合格的台灣豬，不論是梅花、里肌、五花等各式豬肉品，皆從養殖生產端的嚴格自我把關、透明溯源，消費者能安心選購，全家人更能放心大快朵頤。此外，家樂福貨種齊全，能滿足一次購足願望，讓我們一同發揮宅創意，創新豬肉新吃法，平安在家夯肉過中秋。