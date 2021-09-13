火星是太陽系中最有可能符合人類宜居條件的行星，但仍有重重障礙需要克服，不過隨著科技日新月異，太空旅遊的目標或許能夠在不久的未來實現，這顆有許多火山的紅色星球絕對會是未來太空遊客的旅遊勝地，太陽系最大的火山、可能藏有外星微生物的「幽靈山丘」等八大奇景，都是未來地球人值得造訪的地方。

國際天文網站《Space.com》報導，奧林帕斯山為太陽系中已知最高的火山，由流動性高的玄武岩質長期噴發累積而形成的盾狀火山，NASA資料顯示，奧林帕斯山座落於火星西半球赤道附近，一處名為塔爾西斯（Tharsis）的火山高原上，高度達16英里（25公里），比地球最高峰聖母峰的5.5英里（8.9公里）高出約3倍左右。

塔爾西斯山群，上到下為艾斯克雷爾斯山、帕弗尼斯山、阿爾西亞山，右下為水手谷。（圖／摘自NASA）

除了奧林帕斯山外，塔爾西斯火山高原林立了許多巨大的火山，約2500英里（4000 公里）的範圍內，就擠了12座龐大的火山，且每一座都比地球上的火山要來的更大，推估應該是火星的低引力，才會使火山長的更高。

海盜1號於1980年拍攝的火星西半球，水手號谷位於中央。（圖／摘自NASA）

火星不僅有太陽系最高的火山，還有最大最長的峽谷。水手號谷位於塔爾西斯火山的東側，約1850英里（3000公里）常，比大峽谷500英里（800公里）還長近4倍；水手號谷的形成至今仍是個謎，有研究認為是受水侵蝕或永凍土融化造成的熱喀斯特作用、亦有人認為表面岩漿流失造成下陷而形成。

2000年的南極冠。（圖／摘自NASA）

地球有北極和南極，但令人意想不到的是，在火星也有這2個永久性極冠，夏季時，北極冠直徑約1000公里，含約160萬立方公里的水冰，南極冠的直徑則為350公里，但厚度約達3公里，因此也有約160萬立方公里的水冰。

好奇號在2012年8月拍攝到的伊奧利亞沼和夏普山。（圖／摘自NASA）

火星夏普山，正式名稱為伊奧利亞山，為火星蓋爾撞擊坑中心的一座山，NASA的火星車「好奇號」於2012年登陸前往探測，赫然發現一條河床，此處以前可能存在著水源，且在該地區多次發現有機物，研究人員宣稱發現大氣中的甲烷濃度隨季節變化，由於甲烷是由微生物和地質現象所產生的元素，所有存在著火星有外星生物的可能性。

熱輻射成像系統拍攝的梅杜莎槽溝層全時圖像。（圖／摘自NASA）

梅杜莎槽溝層是火星最奇特的地方之一，甚至還有人推測是UFO墜落所造，但更多研究指出，該地區是由龐大的火山灰堆積而成的沉積物，面積約美國的20%，有研究表明，該地區可能是在5億年的時間中，數百次的火山噴發所形成。

哈爾撞擊坑斜坡上的黑色條紋，這些條紋往往在氣候趨溫的時候，在這個隕石坑的兩側形成，但迄今仍無法知道這些到底是怎麼形成的，NASA起初認為，這些神秘的黑色條紋是季節性液態鹹水所沖刷形成的，但後來又有研究表明，這些可能只是沙子和其它物質顆粒流動形成。

火星是一個由風塑形的行星，隨著大氣層稀薄，水蒸發了，但仍能發現水曾經存在過的證據。諾克提斯迷宮和希臘平原中的「幽靈沙丘」，這些地方曾經存在許多數十公尺高的沙丘，直到後來被熔岩或水淹沒，雖然頂部被侵蝕，但底層卻完全保留下來。

這些存在已久的古老沙丘，除了是研究人員觀察火星氣候的依據以外，也是去探測火星是否存在外星生命的關鍵之一，火星和地球迥異，火星沒有濃厚的大氣層，因此會接受到大量的游離輻射，但若有生命體躲在沙丘內，就可免受輻射影響，因此不排除有外星生物居住在裡面的可能性。