簡沛恩與楊嘉明師傅共同創立「楊嘉明烘焙所」。（楊嘉明烘焙所提供）

簡沛恩跨界創立「楊嘉明烘焙所」。（楊嘉明烘焙所提供）

「斜槓」女星簡沛恩在淡出演藝圈後，轉戰創業經營有道，在自創品牌「必可蜜PiQiMi」到投資「某村」綠豆沙，今年更閃電推出密謀一年的新計畫，為粉絲獻上甜蜜大禮。跨界跨上癮的她，日前在直播閃電宣佈，攜手德國IBA世界甜點大賽冠軍的主廚楊嘉明師傅共同創立「楊嘉明烘焙所」，並特地選在即將到來的中秋節，獻上首波主打商品「港式菠蘿蛋黃酥」禮盒。

談起合作起源，簡沛恩說，因朋友介紹而認識楊嘉明，聊天時發現可以試試看合作，因兩人都很很堅持用料和品質，用料好不好和比例的細節都是她一向最重視的。但她也坦言，自己雖然愛吃甜點，但不愛吃糕餅類的食物，過去中秋節大都是烤肉配太陽餅，還有最重要的珍珠奶茶，因為她從小不吃水果，所以也不吃中秋節應景水果柚子。

今年中秋節簡沛恩預計會在櫃上忙碌，因為楊嘉明烘焙所跟必可蜜要一起在信義微風做快閃活動，且中秋節當天剛好是她生日(9／21)，她說今年生日願望是希望身邊家人朋友都平安健康，尤其今年疫情嚴重，希望80幾歲的外公身體健康開開心心，也希望自己的目標都可以一一達成，經營的品牌包含必可蜜、楊嘉明烘焙所都可以越來越好，她透露，上次直播完就已經陸續接到訂單，希望大家可以看到他們的用心和堅持。