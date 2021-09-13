璨樹颱風逐漸向北遠離，對台灣近海威脅解除，中央氣象局今天 (13日)凌晨2時30分解除璨樹颱風海上颱風警報。颱風遠離，但基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海仍易有長浪發生，西南風影響，中南部地區及恆春半島仍有短暫陣雨或雷雨，留意局部較大雨勢。隨著降雨減少，白天再度變得較為悶熱，高溫可以來到33至36度，東南部有機會出現焚風。

氣象局指出，第14號中度颱風璨樹今天2時位於臺北北北東方約310公里的海面上，預測未來24小時將以每小時17轉8公里的速度向北北西移動。颱風對臺灣北部海面的威脅已解除，故解除颱風海上警報。強度方面，由於所處環境海溫條件中等、垂直風切稍增大，預估未來颱風強度將逐漸減弱。

今日中部以北、東南部(含蘭嶼、綠島)沿海地區、恆春半島及馬祖易有8至9級強陣風。基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島）、恆春 半島及馬祖沿海仍有長浪發生的機率。

西南風影響，中南部地區及恆春半島出現短暫陣雨或雷雨的機率仍高，並容易伴隨較大雨勢，山區也有短延時強降雨發生的機率，其他地區清晨前也仍有降雨，白天之後則轉為多雲可見陽光的天氣，剩下山區午後有零星短暫陣雨。

隨著降雨減少，北部及東半部白天再度變得較為悶熱，高溫可以來到33至36度，大臺北、桃園及臺東地區有局部36度以上高溫發生的機率，東南部地區有機會出現焚風的現象，戶外活動請多補充水分，至於中南部高溫約30到32度，感受較為舒適些。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場為西南風，風速偏強，全臺各地擴散條件佳，空氣品質普遍良好；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級。