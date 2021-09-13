麥維德夫是史上第3位俄羅斯籍四大賽男單冠軍。(美聯社)

(6:35更新，補充最後戰果)尋求個人生涯第21座四大公開賽冠軍、以及年度全滿貫的世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)，似乎有點「近鄉情怯」，在2021美國網球公開賽男單決賽，遭到俄羅斯麥維德夫強勢挑戰而苦苦掙扎，最終麥維德夫6比4、6比4、6比4重挫喬帥，生涯首度贏得四大賽冠軍，並成為2000年沙芬(Marat Safin)之後，首位稱霸美網男單的俄國選手。

今年美網喬柯維奇在前兩輪過關後，接下來連續5場比賽都是在輸掉第1盤的劣勢下追趕，今天(13日)與麥維德夫的對決，開局首個發球局就被破發，接下來雙方互保發球局，喬帥因為被破發一次，因此讓出首盤，次盤前段喬帥在對手2個發球局逼出了5個破發點，但都被麥維德夫頑強救回保住，讓喬帥又氣到摔拍發洩情緒，遭主審警告一次，結果兩度破發不成的喬帥，反而在第5局又被麥維德夫先破發，讓麥維德夫取得兩盤領先聽牌。

兩盤在手讓麥維德夫打起來更加沒有壓力，可以繼續發揮速度、專注力，面對喬柯維奇改變策略都能冷靜化解，並在第3盤前段連破喬帥2個發球局，形成3比0優勢，最後邁向勝利的發球局，麥維德夫毫不畏懼的拚發球，但出現了3個雙發失誤，終於被喬帥首次破發成功，這一盤中後段喬帥連贏3局努力挽回頹勢，但麥維德夫還是沈住氣，在最後一個發球局鎖定勝利。

此役麥維德夫發出16記愛司，比喬柯維奇多了10個，也拚出38個致勝球，出現31個非受迫性失誤；喬帥此役不只輸在發揮更好的麥維德夫拍下，也輸在自己沒能完美發揮，38次非受迫性失誤，比27個致勝球還多，個人今年在大滿貫27連勝無奈喊停。

麥維德夫尋求個人生涯首座四大賽冠軍。(美聯社)