北韓官媒：北韓週末成功試射新型長程巡弋飛彈 06:472021/09/13 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北韓官媒：北韓週末成功試射新型長程巡弋飛彈(示意圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據北韓中央通信社今天清晨報導，北韓在週末試射稱之為新型的「長程巡弋飛彈」。 法新社引述北韓中央通信社說，試射的時間分別在11日與12日，高層官員都在場，並說試射「成功」。（譯者：曹宇帆/核稿：蔡佳敏）1100913 高市早苗欲修法 阻中國船闖日領海 美日印澳24日舉行Quad峰會 菅義偉將訪美出席 #北韓 #試射 #週末 #長程 #巡弋飛彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北韓疑似舉行深夜閱兵 紀念建政73週年 03:262021/09/09 國際 世界第8 韓國潛射彈道飛彈試射成功 04:102021/09/08 話題觀察 張鈞甯台獨風波 大陸官媒緩頰 04:102021/09/09 焦點新聞 北韓紀念建政閱兵規模縮減 金正恩未發表演說 13:532021/09/09 國際 官媒批：勿盲目追捧元宇宙 04:102021/09/10 全球財經 南韓首次成功試射潛射彈道飛彈 外媒直指兩大目的 13:462021/09/07 軍事 美日韓特使預計14日舉行會談 探討北韓議題 23:052021/09/07 國際 時論廣場》岸信夫助台的弦外之音（陳一新） 18:042021/09/08 時論廣場 日相熱門人選岸田文雄：日美應為台海危機未雨綢繆 08:042021/09/08 國際 具教煥連演夯片 整容式演技圈粉 04:102021/09/11 娛樂新聞 北韓高官參謁太陽宮 金與正缺席引揣測 13:402021/09/10 國際 國際熱門新聞 痛風治療藥物丙磺舒 可阻斷病毒繁殖有望治療新冠肺炎 - 國際 知名作家預測英王室恐在兩世代內消失 喬治王子無望成王 - 國際 打完AZ 女左半身癱瘓大量腦出血身亡 醫驚：血栓不斷冒出來 - 國際 911恐攻20年》拜登下令解密911 FBI曝光劫機者驚人機密 - 國際 北韓官媒：北韓週末成功試射新型長程巡弋飛彈 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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