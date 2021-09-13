據北韓中央通信社今天清晨報導，北韓在週末試射稱之為新型的「長程巡弋飛彈」。

法新社引述北韓中央通信社說，試射的時間分別在11日與12日，高層官員都在場，並說試射「成功」。（譯者：曹宇帆/核稿：蔡佳敏）1100913