據北韓中央通信社今天清晨報導，北韓在週末試射稱之為新型的「長程巡弋飛彈」。

法新社引述北韓中央通信社說，試射的時間分別在11日與12日，高層官員都在場，並說試射「成功」。（譯者：曹宇帆/核稿：蔡佳敏）1100913

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