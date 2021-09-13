一名婦人上個月下旬清晨新竹市南寮漁港遊客服務中心散步時遭到狗群追逐，婦人受到驚嚇後想逃離現場卻不慎摔倒，導致頭部受重擊昏迷，經送醫後仍然不治。婦人的家屬事發後到蔡英文總統臉書要求相關單位公開道歉，也發現有不少人在當地受害，正聯繫相關受害人一同聲討政府部門行政疏失。

新竹市南寮漁港遊客服務中心於2006年興建，市府2019年投入3050萬元改造，其中特別設置一座2層樓高的大型溜滑梯，加上頂樓平台的遼闊漁港風光，打造親子友善新樂園。然而，上個月底卻發生一名婦人晨運遭野狗包圍，因驚嚇而閃避失衡，撞擊地面導致顱內出血，一小時後才被遊客發現，最後送醫仍不幸死亡，這名婦人為電影監製藺奕的岳母。

八月二十一日當天是一年一度的金曲獎盛事，「我是台北流行音樂中心的顧問，但整晚無心觀看典禮。」藺奕當天不斷回憶近幾年來與岳母相處，他腦海中反覆浮現後事的安排，並往前探問時跌倒的因果情景，質疑岳母雖然年過七十，但身體仍十分硬朗，怎麼可能發生這樣的意外。「她擅長打高爾夫，一般來說女子的發球線在比較前面，但她總是站在男子的揮桿處。」他不解地說，岳母飼養一隻拉布拉多，她不怕狗，應不至於因為害怕而跌倒，連身體強健的岳母都因流浪犬攻擊不幸身故，一般民眾、長者或小孩該如何自保？

隔天藺奕至警局製作筆錄，「那是我生日的第一個行程，上天選擇在我52歲生日這一天發生這件事，一定有祂的深意。」當天友人在新竹爆料公社發出貼文後，網友的私訊如雪片般飛來，他才驚覺自己不是唯一的受害者，南寮漁港遊客服務中心野狗滋擾遊客早有舉報紀錄，「這是政府行政怠惰，我將聯合其他受害者一起申訴，希望永遠不要再有下一個受害者。」

南寮漁港觀光人潮不少，同時也是流浪犬聚集的熱區，人犬活動區域高度重疊，民眾呼籲政府加強管制。（圖／報系資料庫）

南寮地區長期飽受遊蕩犬侵擾，新竹市議員林彥甫今年6月於新竹市議會審議農業會補助「遊蕩犬管理精進措施計畫」時，建請市府將南寮地區列為優先重點改善區域，不料2個月後就發生憾事。

根據農委會最新全國遊蕩犬調查共15萬5869隻，與去年調查結果相較，遊蕩犬數量增加9096隻。林彥甫指出，目前新竹市動保所每年的預算約2400 萬元，包含約20名正職人員與計畫人力，業務涵蓋經濟動物、貓犬寵物和動保申訴案件等。然而，專職查緝非法繁殖、棄養和寵物登記動物保護檢查員（動檢員）僅一人，其餘人員身兼多重職務。

林彥甫表示，若新竹市進行流浪動物全面普查、絕育等措施，至少約5千萬元經費，再加上擴增動檢員人力、推廣生命教育課程等，解決流浪狗問題粗估每年約要花費1億元，是現行預算15倍以上的規模。

民眾陳情南寮漁港有固定人士餵食流浪犬，新竹市議員林彥甫建議可參考雙北培訓專業餵養員。（圖／ 翻攝自林彥甫市議員臉書）

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