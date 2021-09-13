根據農委會統計每年動物保護相關通報約25萬件，然而全台動物保護檢查員（動檢員）卻只有170人，平均每個人要處理近1500起案件，壓力相當沈重，且各縣市動檢員因城鄉差異而配額不同，有些縣市只有一人獨撐動保業務，還有縣市根本是「兼辦」性質，沒有專職人員負責動保案件。

農委會今年度「全國遊蕩犬」調查共15萬5869隻，與去年調查結果相較，遊蕩犬數量增加9096隻；「各縣市動物保護業務人力統計表」則顯示，全台動檢員共174人，其中專職102人、兼職72人。其中台北市有12名專職動檢員最多，新竹縣專職動檢員則掛零，嘉義縣兼職動檢員7人，專職2人，出現兼職比專職多三倍的現象，顯見縣市資源落差導致動保人力分配不均問題。

新竹市議員林彥甫就指出，目前新竹市動保所每年的預算約2400 萬元，包含約20名正職人員與計畫人力，然而專職查緝非法繁殖、棄養和寵物登記的動檢業務，新竹全市僅一名專任的動檢員，凸顯長久以來，第一線動保執行人員人力不足的困境，其餘人員需身兼多重任務；此外，寵物未結紮依法開罰5至25萬，然而動保單位也怕惹民怨，加上沒有人力做挨家挨戶做調查，也造成私下繁殖未申報的情況持續發生。

農委會公布最新全國流浪犬估計約有15萬5869隻，其中以屏東縣2萬291隻最多。（圖／報系資料庫）

本刊調查，動檢員的業務除了辦理動物保護、申訴、檢舉和稽查案件之外，工作內容可說是包山包海，像是民眾檢舉虐待動物案件、經濟動物（家畜、家禽）及實驗動物的保護業務、寵物業者管理、動物保護教育、犬貓絕育、動保志工招募管理等。

除了動檢員人力配置不足的現實外，流浪犬的來源不絕也很令人困擾，台灣動物社會研究會主任林岱瑾指出，流浪犬隻的主要來源為家犬未絕育和繁殖後遭棄養，以及未絕育的遊蕩犬繼續繁殖。由於「農委會寵物登記系統」上可查詢飼主的地址，至少先從家犬絕育率提高到一定比例著手，家犬因繁殖而被棄養的數量減少後，才能有效控制流浪犬的數量。

根據審計部7月29日公布「109年度中央政府總決算審核報告」中直指，家犬絕育率由104年度49.89%微幅上升至108年52.26%，也就是四年內家犬絕育率僅提升2.3個百分點；108年度家犬調查數約153萬隻，以尚未絕育率推估，全台仍有73萬多隻家犬具生育能力，若遭棄養將衝擊當地流浪動物生態。

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